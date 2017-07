Konstanz Suso-Gymnasium: Erster Jahrgang des Hochbegabtenzugs hat das Abitur geschafft

Acht Abiturienten im Suso-Hochbegabtenzug haben nun ihren Abschluss in der Tasche. Aber nicht alles lief rund in dieser besonderen Klasse. Zwei Schüler erzählen von ihren Erfahrungen.

Die Schulzeit ist vorbei, nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt für Lisa, Anselm und ihre Klassenkameraden vom Suso-Gymnasium. Einige von ihnen werden ein Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr absolvieren, andere beginnen gleich mit dem Studium. Alles ganz normal also. Doch so ganz normale Abiturienten sind diese Schüler trotzdem nicht: Sie gehören zum ersten Jahrgang des Hochbegabtenzugs (HBZ) am Suso-Gymnasium, sind also die ersten Absolventen dieser besonderen Klasse.

Dass mit ihnen irgendetwas anders ist, bekamen Lisa, Anselm und die anderen schon früh zu spüren: "In der fünften und sechsten Klasse wurden wir angefeindet, fast schon gemobbt", erzählt die 18-jährige Lisa Kreitmeier dem SÜDKURIER. "Öfter fanden wir an unserer Tafel hässliche Bilder." Manche Schüler sowie Lehrer "schauten uns schräg an, wir fühlten uns nicht integriert", ergänzt Anselm Wesner, ebenfalls 18 Jahre. Ganz leicht hatten es auch die Lehrer nicht mit diesem ersten Jahrgang: "Einige waren mit uns überfordert, wir hatten ein paar Querköpfe in unserer Klasse", berichtet Lisa und ergänzt: "Gerade wir Mädchen hatten keine große Auswahl, um Anschluss zu finden. Wir waren nur zu dritt in unserer Klasse." Schulleiter Reiner Kramer bestätigt: "Dieser erste Jahrgang war schwierig, wir kamen teilweise an die Grenze der Pädagogik. Als aber ein paar Schüler die Klasse verließen, konnte man mit der restlichen Truppe richtig viel anfangen." Von anfangs 18 Schülern in Klasse fünf erreichten nur acht das Abitur im HBZ; drei Jugendliche wechselten in Regelklassen am Suso, andere zogen weg. Die verbliebenen Acht seien Leistungsträger in den gemischten Kursen gewesen, nachdem die Hochbegabtenklasse wegen der geringen Schülerzahl nach vier Jahren aufgelöst wurde.

"Sieben von ihnen haben einen Abischnitt mit Eins vor dem Komma", sagt Reiner Kramer, schiebt aber gleich hinterher: "Zweimal 1,0 haben wir nur im Regeljahrgang."

Auch Anselm Wesner räumt mit dem gängigsten Vorurteil gegenüber Hochbegabten auf: "Wir sind keine Genies, denen alles zufliegt. Nach der Grundschule, in der viele von uns sich langweilten, war es am Gymnasium eine ganz neue Erfahrung, dass wir lernen mussten. Viele schrieben zunächst so schlechte Noten, dass sich die Lehrer sehr wunderten." Reiner Kramer stimmt zu: "Wer hochbegabt, aber faul ist, hat spätestens ab Klasse 7 Probleme." Das Schulfach Lernen lernen habe geholfen, besser klarzukommen, sagt Lisa. Überhaupt gab und gibt es einige Sonderangebote für den Hochbegabtenzug. Zwei reguläre Schulstunden entfallen wöchentlich zugunsten des so genannten Enrichment (Bereicherung), bei dem in verschiedenen Fächern Projekte angeboten werden. Der erste HBZ-Jahrgang beschäftigte sich zum Beispiel in Klasse 5 eingehend mit der Frage, wie Fliegen funktioniert, produzierte in Klasse 6 Filmmusik und ging der Geschichte der Zahlen auf den Grund. In Klasse 9 wurde nur für die HBZler ein Sozialpraktikum angeboten, im Folgejahr durften sie eine Woche lang als Schülerstudenten Uniluft schnuppern. Dennoch bemängeln Lisa und Anselm: "So viel Extraprogramm wie angepriesen hatten wir gar nicht. Die Erlebnispädagogik beschränkte sich auf zwei Tage, und das Sozialpraktikum gab es plötzlich für die gesamte Schule." Reiner Kramer kann daran keinen Makel erkennen: "Wir haben im Hochbegabtenzug einiges ausprobiert, und wenn es sich bewährt, sollten davon alle Schüler profitieren."

Inzwischen hat sich die besondere Klasse am Suso etabliert, darin sind sich alle einig. "Im ersten Jahrgang lief nicht alles optimal, wir mussten Erfahrungen sammeln und aus Fehlern lernen", sagt Reiner Kramer. Er freut sich, dass die Acht das Abitur so gut gemeistert haben. "Der HBZ war auch mein Kind", so der Schulleiter. "Ich freue mich, dass er sich in der Region einen Namen gemacht hat."

Der Hochbegabtenzug

Wer den HBZ besuchen möchte, muss einen Intelligenztest bestehen und Gespräche führen. Ab 16 Kindern, die die Voraussetzungen erfüllen, kann eine Klasse gebildet werden. Im kommenden Schuljahr beginnen 19 Hochbegabte, auch die HBZ-Klassen 6, 7 und 10 gibt es. Zweimal kam kein Zug zustande. In Baden-Württemberg gibt es 16 Hochbegabtenzüge, je vier in den Regierungspräsidien Freiburg, Stuttgart, Karlsruhe und Tübingen. Im Bezirk Freiburg bestehen HBZ in Konstanz, Lahr, Lörrach und Rottweil. Nur der Zug am Suso kann im kommenden Schuljahr gefüllt werden. (kis)