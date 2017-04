Konstanz Superwetter führt zu Superstau vor der Insel Mainau - Mit Videos!

Zwischen Wollmatingen und der Konstanzer Touristenattraktion zog sich seit heute Morgen eine riesige Blechlawine.

Frühling, herrliches Wetter, Insel Mainau und Osterferien. Wenn diese vier Komponenten aufeinandertreffen, dann weiß der gemeine Litzelstetter, was die Stunde geschlagen hat. 1,26 Millionen Besucher kamen 2016 auf die Blumeninsel, in diesem Jahr kalkuliert die Geschäftsführung wie seit einigen Jahren mit 1,2 Millionen Touristen. Es hat den Anschein, als sei diese Zahl bereits gestern übertroffen worden. Schon vor elf Uhr schlängelte sich eine riesige Blechlawine auf der L221 und der L219 von Wollmatingen zur Mainau. S, ES, MA, PF, TÜ, VS, FR – die starke Fraktion aus diesen Städten kommt von der Autobahn her und wird über die Umgehungsstraße geschickt.

Eine Familie aus Esslingen berichtete, dass sie von der Ampel bei Wollmatingen bis zur Mainau rund 30 Minuten benötigte – nur, um von der Insel wegen des besetzten Parkplatzes wieder Richtung Litzelstetten zurückzufahren und den Wagen im Wald abzustellen. Und so besiedelten gestern die Karossen der Inselbesucher die L219 sowie den Parkplatz am Litzelstetter Entengraben. Frühling, herrliches Wetter, Insel Mainau und Osterferien.