Konstanz Superball als Kassenmagnet: HSG Konstanz erwartet neuen Zuschauerrekord

Die HSG Konstanz erwartet am Ostersamstag einen neuen Zuschauerrekord. Die Südwestdeutsche Philharmonie wird neuer Partner der Handballer aus der Konzilstadt.

Handball in Konstanz ist längst mehr als Spitzensport auf hohem Niveau. Wenn die Handball Sportgemeinschaft, allenthalben nur HSG genannt, ihre Heimspiele in der 2. Bundesliga austrägt, ist das längst auch zu einem gesellschaftlichen Ereignis geworden. Neben den langjährigen, treuen Fans sitzen mittlerweile Oberbürgermeister, Bürgermeister oder Geschäftsführer aus Industrie und Handel auf der Tribüne der Schänzlehalle und lassen sich hinterher mit den Granden des Vereins ablichten. Der Grund dafür ist die jahrelange seriöse und kontinuierlich erfolgreiche Arbeit der Verantwortlichen mit Präsident Otto Eblen an der Spitze. In der Mannschaft spielen ausnahmslos Studenten oder ausgebildete Akademiker. Bezahlt werden sie von Sponsorengeldern, neben dem Studium arbeiten sie bereits für Sponsoren. Im Optimalfall folgt im Anschluss ans Studium direkt ein Vertrag beim Sponsor.

Am kommenden Samstag, 15. April, dem Tag vor Ostersonntag, peilen die Handballer beim vierten Superball einen Zuschauerrekord in der Schänzlehalle an: 1700 Besucher waren bei der Erstauflage dabei, beim Superball 2015 kamen 1800 Zuschauer, im Vorjahr fieberten 1850 Fans mit. Nun soll mit 1900 Fans erneut ein Rekord aufgestellt werden. „Die Leute identifizieren sich mit der Mannschaft und ihrer positiven Entwicklung“, sagt Otto Eblen. Bevor die HSG um 20 Uhr gegen Empor Rostock um den Klassenerhalt kämpfen wird, kommen um 17 Uhr die Frauen des SV Allensbach in der 3. Bundesliga gegen Gröbenzell zum Zuge. Auch diese Partie birgt große Spannung: Beide Mannschaften kämpfen noch um den Titel der Süddeutschen Meisterschaft und den Aufstieg in die 2.

Handball-Bundesliga. Tabellenführer Allensbach steht aktuell einen Punkt vor Gröbenzell, am Samstag steigt demnach das voraussichtlich alles entscheidende direkte Duell am drittletzten Spieltag der 3. Bundesliga.

OB Uli Burchardt, Schirmherr des Superballs, wird aufgrund seines Urlaubs von Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn vertreten. Doch Burchardt möchte es sich nicht nehmen lassen, eine ganz besondere Partnerschaft per Videobotschaft anzupreisen. Die HSG und die Philharmonie werden am 7. Mai, am Tag nach der Gala „Konstanzer Welten“, nicht nur zusammen ein Familienkonzert in der Schänzlehalle organisieren – beziehungsweise geben. Die beiden Institutionen haben auch sportlich-harmonisch einen gemeinsamen Weg gefunden und die HSG-Hymne intoniert. Wer am Samstag in die Halle kommt, kann sich auf einen musikalischen Vorgeschmack freuen.

„Mit dem Superball wollen wir für den Sport in Konstanz und Allensbach auch dieses Mal etwas ganz Besonderes bieten“, erklärt Otto Eblen und verweist auf die enorme Arbeit, die in die Großveranstaltung investiert wird. Über 150 Mitarbeiter sorgten beim letzten Mal für unvergessliche Momente. Hinter den Kulissen wurde auch in diesem Jahr schon Wochen vorher mit den Vorbereitungen begonnen. Deshalb stellt der HSG-Präsident auch klar: „Nur mit Unterstützung unser Sponsoren und zahlreicher Helfer ist dieser besondere Spieltag überhaupt realisierbar.“

Das Programm

Die Spiele: Anlässlich des vierten Superballs treffen am 15. April 2017 in der Konstanzer Schänzle-Sporthalle aufeinander: 17 Uhr, 3. Liga Frauen: SV Allensbach – HCD Gröbenzell

20 Uhr, 2. Bundesliga Männer: HSG Konstanz – HC Empor Rostock. Die Halle ist ab 16 Uhr geöffnet.

Der Rahmen: Rund um den Spitzensport wird ein abwechslungsreiches, attraktives Rahmenprogramm das Event abrunden und zu einem besonderen Erlebnis machen. So werden die HSG-Cheerleader die Spiele umrahmen, im Foyer gibt es eine Sekt- und Cocktailbar und es werden zusätzlich zu leckerer Pasta, den beliebten Hotdogs, Grillwürsten, Kuchen, Brezeln und Brötchen heiße Waffeln angeboten.

Players-Night: Nach dem Spiel der HSG Konstanz gibt es ab 22 Uhr im Foyer der Halle eine Players-Night mit Barbetrieb. Danach kann in der Konstanzer Diskothek Berry’s weitergefeiert werden. Gegen Vorlage der Eintritts- oder HSG-Dauerkarte erhält jeder Besucher des Superballs in dieser Nacht dort einen Verzehrgutschein in Höhe von fünf Euro.

Karten: Die Dauerkarten der HSG mit ihrer Sitzplatzreservierung behalten für dieses Event ihre Gültigkeit. Die Dauerkartenbesitzer des SVA müssen ihre Karten gegen eine reservierte Tribünenkarte eintauschen. Dauerkartenbesitzer können die VIP-Karte zum Sonderpreis von 29 Euro erwerben. Der Normalpreis beträgt 49 Euro. Darin enthalten sind: Ein reservierter Tribünenplatz, Teilnahme am VIP-Empfang, Pressegespräch und Interviews im VIP-Raum, Freie Getränke und Galabüfett im VIP-Raum.

Eintrittspreise normale Tickets (Eventpreis für ein oder alle Spiele): Vorverkauf: 18 Euro, 13 Euro ermäßigt, Tageskasse: 20 Euro, 15 Euro ermäßigt. Kinder unter 14 Jahre: frei für Stehplätze, Kinder unter 18 Jahre soweit sie Mitglieder sind: frei für Stehplätze, Kinder zwischen 16-18 Jahren und Studenten sind ermäßigt. Der Vorverkauf findet ab sofort online über tickets@hsgkonstanz.de bei der Geschäftsstelle der HSG Konstanz (Tel.: 07531/928080) und bei Böhm Sport in Konstanz sowie Knecht & Mellert in Allensbach statt: Böhm Sport, Macairestr. 6b, 78467 Konstanz. Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 11-18 Uhr, Sa. 10-15 Uhr. Telefon: 07531/53922. Knecht & Mellert Fliesenfachgeschäft, Von-Steinbeis-Str. 4, 78476 Allensbach. Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 09-12 Uhr und 14-18 Uhr, Sa. 09-12 Uhr. Telefon: 07533/3756.

Parken: Aufgrund des großen Zuschauerandrangs bitten die Veranstalter – neben den nicht ausreichenden Parkplätzen direkt an der Schänzle-Sporthalle – dringend auf den Großparkplatz am Bodenseeforum auf der nördlichen Seite der Schänzlebrücke auszuweichen.

Programm, Tickets, Vorverkauf