Konstanz Studierende in Konstanz kämpfen für freie Bildung

Geplante Studiengebühren erregen Widerstand. Asta organisiert Protestzug durch die Altstadt. Über 200 Demonstranten in Konstanz

Ein Samstag im Frühling, strahlender Sonnenschein und die Konstanzer Altstadt. Drei Dinge, die mittlerweile synonym für Menschenansammlungen in pittoresken Gässchen sind. Doch irgendetwas ist an diesem Samstag anders. Ein Menschenzug schiebt sich durch die Gassen. Lautstark und unübersehbar. Mit schrill klingende Trillerpfeifen, bunt bemalten Schildern und Transparenten. Dann erschallt es ohrenbetäubend zwischen den Häuserwänden: "Bildung für alle, sonst gibt's Krawalle!" Die Menschen bleiben stehen, treten aus Läden und Hauseingängen.

Wo Transparente hochgehalten und Parolen skandiert werden, muss es sich um eine Demonstration handeln. Doch wogegen? Am vergangenen Samstag treiben die geplanten Studiengebühren der Baden-Württembergischen Landesregierung, junge Menschen in fünf Universitätsstädten des Landes auf die Straße.

Organisiert wurde auch die Konstanzer Demo von den Allgemeinen Studierendenausschüssen, kurz Asta, der beiden Hochschulen vor Ort. Ab dem kommenden Wintersemester sollen das Studium internationaler Studierender, sowie das Zweitstudium für alle kostenpflichtig werden.

Die dafür verantwortliche Ministerin, die Grüne Theresia Bauer, bekommt in Konstanz ordentlich ihr Fett weg. An der Spitze des gut 200 Menschen starken Protestzugs, der vom Innenhof der HTWG im Zick-Zack-Kurs durch Fußgängerzone und die Altstadt bis auf die Marktstätte marschiert, geht eine Dame mit übergroßem Pappmascheekopf, der frappierend an Bauer erinnert. Auch in den Schlachtrufen kam sie nicht zu kurz: "Bildung weg, Tasche leer, Theresia Bauer danke sehr."

Auf der Marktstätte wandelt sich der Protestzug in eine Kundgebung. Mitten im samstäglichen Treiben wartet eine Bühne. Unter Applaus und Gejohle betreten die drei Initiatoren des Protests, Asta-Mitglieder Dennis Jendel, Tamara Bernhardt und Leonard von Woedtke die Bühne. Jurastudent Von Woedtke spricht davon, dass die geplante Regelung diskriminierend sei und ausländische Studierende unter das vom Land selbst festgesetzte Existenzminimum versetzen würde: "Aber wir sind dumme kleine Studis. Mit uns kann man es ja machen." Buh-Rufe und Pfiffe auf der Marktstätte.

Karim Aly ist einer der EU-Ausländer, die bald zur Kasse gebeten werden sollen. Er studiert Wirtschaftswissenschaften an der Universität Konstanz und steht in der Menschenmenge, um seinen Protest kundzutun. Was würden die Studiengebühren für ihn und andere Studierende aus Nicht-EU-Ländern bedeuten? "Ich könnte die Gebühren stemmen aber mein Bruder, der auch hierher kommen wollte zum Studium, könnte meine Familie nicht auch noch finanzieren." Aly ist nicht nur für sich und seinen Bruder zur Demo gekommen, sondern auch für alle anderen, die sich ein Studium bald nicht mehr leisten könnten.

Zum Ende der Kundgebung werden die Transparente dann zu einem großen Bild vereint. Zwei nackte Studierende umgeben von Geldscheinen und dem Schriftzug: "Ihr raubt uns unser letztes Hemd." Die Initiatoren wissen, wie wichtig die richtigen Bilder in den sozialen Netzwerken für ihr Anliegen sind. Gerade läuft eine Onlinepetition gegen die geplanten Gebühren. 29 000 Stimmen werden benötigt.



Studiengebühren

Am 14. Februar wurde "das Gesetz zur Änderung des Landeshochschulgebührengesetzes und des Akademiengesetzes" im Landtag beschlossen. Ab Wintersemester 2017 sollen EU-Ausländer, also auch Schweizer, 1500 Euro pro Semester bezahlen. Außerdem soll das Zweitstudium kostenpflichtig werden. Setzt man beispielsweise dem Bachelor in Politikwissenschaft noch einen Studienabschluss in Bauingenieurwesen hinzu, würden fortan 650 Euro je Semester fällig.

Als Gründe führt das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst seinen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung des Landes von 48 Millionen Euro an. Während die Studierendenzahlen sich auf einem Allzeithoch befänden, könne man nicht die Qualität von Forschung und Lehre hoch halten, Schulden bremsen und keine finanziellen Einschnitte bei der Hochschulfinanzierung machen. Daher seien Gebühren nötig, um den Beitrag zur Konsolidierung des Haushalts leisten zu können, ohne den Hochschuletat zusammenzustreichen.