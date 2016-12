Konstanz Studentin aus Malaysia in Deutschland: 10 700 Kilometer von zu Hause entfernt

Ai Ping Chew ist vor drei Jahren nach Konstanz zum Studieren gekommen. Für ihre Leistungen und ihren Einsatz ist sie von ihrer Hochschule ausgezeichnet worden.

Es ist ein langer Weg von Penang in Malaysia nach Konstanz am Bodensee. Genau genommen: 10 700 Kilometer Luftlinie. Die Entscheidung, diesen Weg zu gehen, ist Ai Ping Chew vor drei Jahren nicht leicht gefallen. Doch "es war die richtige Entscheidung", sagt die 24-Jährige heute. Schon ihr ältester Bruder, der selbst Ingenieur ist und in Deutschland studierte, habe ihr damals gesagt: "'Mach das. Das ist die einzige Chance im ganzen Leben. Die darf man nicht verpassen'."

Ai Ping Chew ist zum Elektro- und Informationstechnik-Studium an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) nach Konstanz gekommen. Schon während ihrer Schulzeit in Malaysia war ihr klar, dass sie einmal Ingenieurin werden möchte. Warum sie sich gerade für Deutschland entschied? "Hier gibt es die besten Möglichkeiten und die besten Ingenieure." Außerdem arbeiten Malaysia und Baden-Württemberg bei der Ausbildung von Ingenieuren zusammen, sodass Ai Ping Chew als Stipendiatin in das Hochschulprogramm aufgenommen wurde.

Ihr Bachelor-Studium hat sie in diesem Jahr mit der Note sehr gut abgeschlossen und für ihre Leistungen eine Auszeichnung erhalten. Tutor Harald Gebhard hatte die Studentin für den DAAD-Preis (Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes) vorgeschlagen. Der Professor sagt über sie, er habe sie als äußerst zielstrebige und engagierte Studentin kennengelernt. Nicht nur fachlich überzeugte Ai Ping Chew am Campus der HTWG. Sie half unter anderem deutschen Studierenden, sich auf ihr Auslandssemester in Malaysia vorzubereiten.

Denn der Start für sie selbst in Konstanz war gar nicht so leicht. "Es war ein Kulturschock", sagt die Studentin. Das Reden und Sprechen sei ihr anfangs schwer gefallen, auch Freunde habe sie eher langsam gefunden. Wichtig sei es, nicht aufzugeben, erklärt sie. "Je mehr du mit anderen Deutsch redest, desto besser wird es." Viele hätten sie auf dem Weg unterstützt, mit ihr Deutsch gesprochen, bei der Wohnungssuche geholfen und ihr die Kultur gezeigt. Was die größten Unterschiede zwischen den beiden Ländern seien? Die Menschen in Deutschland seien eher zurückgezogen; alles sei sehr sauber, vor allem die Toiletten. Auch das Klima sei ein kleiner Schock gewesen. "In Malaysia haben wir nur eine Jahreszeit – und den Monsun", sagt sie und lacht. Ob es auch Gemeinsamkeiten gebe? Ai Ping Chew überlegt. Und überlegt. "Der Sport. So wie die Deutschen begeistert sind von Fußball, sind die Malaysier begeistert von Badminton."

Die Malaysierin hat gerade ihr Master-Studium in München begonnen. Doch an den Bodensee kehre sie immer wieder zurück, sagt sie.