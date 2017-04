Die Senioren-Residenz bietet eine Studenten-Wohnung für ein Jahr an. Als Gegenleistung muss der oder die Auserwählte Zeit mit den anderen Bewohnern verbringen. Bewerbungen sind bis zum 21. April möglich.

Konstanz – Großzügige Räume, zentrale Lage, ruhige Nachbarn, ein immer voller Kühlschrank und das alles kostenlos. Für Studenten, die in einem kleinen, dunklen Zimmer in einer Wohngemeinschaft mit fünf anderen Stundenten, mit nur einem Bad und einem kleinen Fach im Gemeinschaftskühlschrank wohnen, ist das der Traum ihrer schlaflosen Nächte, wenn die WG-Mitbewohner mal wieder nachts laut feiern. Für einen Konstanzer Studenten könnte dieses Luxus-Wohnen jedoch wahr werden. Die Senioren-Residenz Tertianum bietet einem Studierenden eines ihrer Appartements in dem Gebäude in der Sigismundstraße an, mit Halbpension und sämtlichen Service inklusive, für ein Jahr und völlig kostenlos. Im Gegenzug soll der junge Mann oder die junge Frau 20 Stunden im Monat Zeit mit den Senioren der Residenz verbringen. Ob gemeinsam Kaffee trinken, Schach spielen oder gemeinsam Konzerte besuchen – das steht dem Studenten völlig frei.

Anna Schingen, Leiterin der Marketing-Abteilung des Tertianum ist diese ungewöhnliche Idee eingefallen. Solche Projekte habe es schon in Finnland und den Niederlanden gegeben, wieso nicht also auch in Konstanz? "Wir wollen mit dieser Aktion Vorurteile abbauen und das Image einer Senioren-Residenz entstauben", sagt sie. Das Tertianum sei keineswegs ein "goldener Wartesaal" für gut betuchte Senioren, sondern durchaus auch eine Wohnform für Menschen, die noch fit und unternehmungslustig seien. Die Zielgruppe für die Wohnanlage in der Sigismundstraße liege im Bereich 50 plus. In der Hauptwohnanlage an der Brotlaube werde eher älteres Publikum über 70 Jahren angesprochen.

Interessierte Studenten können sich bis zum 21. April beim Tertianum bewerben. Für die Unterlagen sei der Lebenslauf sowie fünf Ideen, wie man die gemeinsame Zeit mit den Bewohnern nutzen könnte, Voraussetzung. Ebenfalls sollen sich Bewerber auf eine persönliche Art vorstellen. Ob ein Video, eine Collage oder ein Brief von der Oma, dies sei völlig egal, "Hauptsache es sagt etwas über den Menschen aus", so Schingen. Aus allen Bewerbern würden dann die besten Drei zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Bereits am 11. Mai soll der Gewinner den Schlüssel zu seiner 2-Zimmerwohnung erhalten. Der Studiengang oder besonderes soziales Engagement seien dabei nicht wichtig, wie Anna Schingen betont. Eine Jury wird dann den Gewinner aussuchen.

Der glückliche Gewinner bekommt nicht nur die Wohnung für zwei Semester, sondern auch jegliche Annehmlichkeiten wie die anderen Bewohner des Tertianum. Dazu gehört auch die Verpflegung. Täglich steht dem Studierenden ein Drei-Gang-Menü im Residenzrestaurant Colette zu. Kann er dies nicht wahrnehmen, soll in der Wohnanlage ein Speiseraum mit einem stets gut gefüllten Kühlschrank eingerichtet werden, aus dem sich die Bewohner an Salaten, Suppen und anderen Speisen bedienen können. In der Wohnanlage gelten laut Schingen die selben Regeln wie in jedem anderen Wohnblock: Freunde dürften selbstverständlich zu Besuch kommen, aber ab 22 Uhr ist Ruhe angesagt. Die zukünftigen Nachbarn des Studenten sind laut der Marketing-Leiterin bereits gespannt.

Das "Wohn-Stipendium", wie Schingen die Aktion nennt, werde ausschließlich in Konstanz angeboten. An den anderen beiden Standorten der Tertianum-Gruppe gebe es der jeweiligen Stadt angepasste Projekte. In Berlin wolle man dieses Jahr passend zur Fashion-Week mit einer Hut-Designerin eine Foto-Strecke produzieren, in der Bewohnerinnen Modell stehen. In München solle in der Senioren-Residenz ein Einzelhandelsgeschäft für hochklassige Dirndl eingerichtet werden. "Senioren sind heutzutage gesünder, leben länger und haben völlig andere Ansprüche und Vorstellungen als die Generationen zuvor", sagt Anna Schingen. Sie kritisiert den Mangel an Individualität, den es für Menschen über 60 Jahren gebe. Das Tertianum lässt sich diese Marketing-Aktion einiges kosten: Würde die Wohnung regulär vermietet, kostete sie monatlich rund 2800 Euro.

Die Jury

Die Jury besteht aus Friederike Cossardeaux, Direktorin der Tertianum Residenz am Bodensee, Theo Breuning, Beiratsvorsitzender des Tertianum Konstanz, Geschäftsführer der Marketing und Tourismus Konstanz Eric Thiel, Sabine Schilling, Marketingleiterin SÜDKURIER und Helmut Baumgartl, Geschäftsführer des Seezeit Studierendenwerk.

Bewerbungen an: studentinresidence@tertianum.de Informationen im Internet: www.tertianum.de/studentinresidence