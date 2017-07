Konstanz Streit um die Kurtaxe in Konstanz: Kritik der Hoteliers läuft ins Leere

Streit um die Kurtaxe in Konstanz: Kritik der Hoteliers läuft ins Leere

Der Weg für eine Erhöhung der Abgabe, die Touristen entrichten müssen, ist geebnet. Und Oberbürgermeister Burchardt erringt in der Politik einen Punktsieg. Die Hoteliers dem zum Thema vorab nicht zu hören, halten die Stadträte für vollkommen korrekt.

Touristen, die in Konstanz übernachten, müssen ab 2018 aller Voraussicht nacht 2,50 statt bisher 2,20 Euro Kurtaxe bezahlen. Und das auch schon, wenn wie nur eine Nacht bleiben und die Erholungs- und Kulturangebote vielleicht gar nicht nutzen. Geschäftsreisende bleiben von der Abgabe befreit – vor allem aus rechtlichen Gründen. Das ist die einhellige Meinung in der Politik; der Haupt- und Finanzausschuss hat die von der Hotellerie heftig kritisierte Neuregelung einstimmig zurückgewiesen – damit gilt eine Zustimmung auch des gesamten Gemeinderats als sicher.

Die Kritik von Manfred Hölzl, Ortsvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, überzeugte nicht einmal seine eigene Fraktion. Stadtkämmerer Hartmut Rohloff erklärte, die Hoteliers müssten ihre Gäste sowieso immer einen Meldeschein ausfüllen lassen, auf dem sie den Zweck ihrer Reise angeben. Der befürchtete Mehraufwand, so Rohloff, sei nicht zu erkennen. Und: Die 30 Cent zusätzlich pro Nacht seien nun wahrlich keine extreme Steigerung, so Rohloff.

Interessant wurde die Debatte in der Frage, ob die Verwaltung vor solchen Vorhaben Interessenverbände hören soll. Klar wurde dabei: Sowohl Verwaltung als auch Politik verteidigen ihr Recht, derlei Vorstöße selbstständig und ohne vorherige Absprechen zu unternehmen. Manfred Hölzls scharfe Kritik an Oberbürgermeister Uli Burchardt fand im Ausschuss und auch in seiner eigenen CDU-Fraktionen keinerlei Resonanzboden.

Rat stellt sich gegen Lobbyarbeit

Es sei genau richtig, dass "nicht erst einmal die Lobbyisten informiert werden", sagte dazu Till Seiler (Freie Grüne Liste), Roger Tscheulin (CDU) erinnerte daran, dass der Gemeinderat selbst schon im Winter die Verwaltung beauftragt hatte, eine Erhöhung der Kurtaxe zu prüfen, was jeder habe wissen können. Auch Jürgen Faden von den sonst eher wirtschaftfreundlichen Freien Wählern konnte im Verfahren beim Thema Kurtaxe-Erhöhung keinen Grund zur Aufregung erkennen und erinnerte daran, dass andere Kommunen eine sehr viel höhere Kurtaxe fordern – Baden-Baden etwa bis zu 3,80 Euro.

Oberbürgermeister Uli Burchardt, dem die Hoteliers in einem Schreiben vorgeworfen hatten, in einem jüngst geführten Gespräch keine Silbe über das für sie relevante Thema verloren zu haben, wies die Kritik zurück. Das Gespräch habe nicht wie von Hölzl behauptet im Mai, sondern Mitte April stattgefunden, und dabei sei es um ein ganz anderes Thema gegangen, nämlich um die Genehmigung neuer Hotel-Standorte, die in der Branche nach SÜDKURIER-Informationen für einige Verunsicherung sorgen. "Das Verfahren war angemessen und richtig", betonte Burchardt und erhielt dafür im Rat allgemeine Zustimmung.