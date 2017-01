Konstanz Streit um Schwimmunterricht: In Konstanz schwimmen alle mit

In Konstanzer Schulen gibt es keine Probleme mit muslimischen Eltern, die sich gegen den Schwimmunterricht wehren. Hier nehmen alle am Unterricht teil.

Die Integration in Konstanz funktioniert. Zumindest im Schwimmbecken. Einen Fall wie im benachbarten Kreuzlingen, in dem ein muslimischer Vater seiner achtjährigen Tochter die Teilnahme am Schwimmunterricht verbietet und dafür von der Schulbehörde angezeigt wurde (der SÜDKURIER berichtete), gibt es in Konstanz nicht. Karlheinz Deußen, Leiter des staatlichen Schulamtes, gab auf Nachfrage dieser Zeitung an, dass ihm kein einziger Fall bekannt sei. "Entweder die Schulen regeln solche Fälle selbst oder es gibt keine Probleme", erklärt er. Überhaupt seien ihm auch keine anderen kulturellen oder religiösen Schwierigkeiten mit muslimischen Eltern bezüglich des Unterrichts an Konstanzer Schulen bekannt.

Zuspruch für EU-Urteil

Dies bestätigt auch Elmar Mosbrugger, Schulleiter an der Berchenschulen. Die Grundschule habe einen hohen Ausländeranteil, dennoch habe es da nie Probleme gegeben. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg stärkte die Entscheidung der Kreuzlinger Schule, den Vater anzuzeigen. Er wies eine Klage muslimischer Eltern aus Basel gegen die Schweiz ab und sagte, dass die Pflicht zur Teilnahme am schulischen Schwimmunterricht die Religionsfreiheit nicht verletze. "Diesem Urteil kann ich nur zustimmen, der Schwimmunterricht ist gerade in unserer Region elementar", sagt Mosbrugger. Jedoch würde er, so wie es an der Kreuzlinger Schule ebenfalls der Fall war, versuchen erst das Gespräch mit den Eltern zu suchen anstatt gleich zu klagen.

Seit 2014 gibt es in Konstanzer Bädern auch die Möglichkeit im Burkini, also in einem Badeanzug, der den gesamten Körper samt Kopf bedeckt, schwimmen zu gehen. Laut Josef Siebler, Pressesprecher der Stadtwerke Konstanz, nutzen jedoch nur sehr wenige diese Möglichkeit. Die genauen Zahlen würden jedoch nicht erfasst. Im Schwimmunterricht gebe es keine Teilnehmerinnen im Burkini, so Siebler.

Immer mehr Nichtschwimmer

Der Schwimmunterricht findet in der Berchenschule in der dritten Klasse statt. Und immer mehr Kinder bleiben bis zu diesem Zeitpunkt Nichtschwimmer. "Viele Eltern geben beim Thema Schwimmen die Verantwortung an die Schulen ab", beklagt der Schulleiter. Schwimmkurse bietet auch die DLRG Konstanz an. Die Schwimmausbildung zähle zu den elementaren Präventionsaufgaben der DLRG, wie Pressesprecher Clemens Menge erklärt. Pro Winterquartal finden etwa 12 bis 15 Anfängerkurse im Hallenbad statt. Diese Kurse seien gut gebucht, sagt Menge.