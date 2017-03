Konstanz Streit in Flüchtlingsunterkunft: Beteiligter zückt Messer

Bei einer Auseinandersetzung soll einer der beiden Kontrahenten auf einmal ein Messer gezogen und den anderen leicht verletzt haben.

Zwei Männer sind aus noch ungeklärter Usache in einer Unterkunft für Flüchtlinge in der Stromeyersdorfstraße am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr in Streit geraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung mündete laut Bericht der Polizei in einer Schlägerei, bei der ein 20-Jähriger auch mit einem Messer gedroht und seinen 21-jährigen Kontrahenten leicht am Finger verletzt haben dürfte. Anwesende Bewohner und Mitarbeiter der Unterkunft hätten die Auseinandersetzung beenden und die Situation bis zum Eintreffen der Polizei beruhigen können. Zur Vermeidung weiterer Streitigkeiten wurde der 20-Jährige in Gewahrsam genommen und in eine andere Unterkunft verlegt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.