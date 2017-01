Konstanz Startup Lounge wendet sich kulinarischen Themen zu

Die Startup Lounge Bodensee geht am 20. Januar in die sechste Runde. Das Treffen richtet sich an Jungunternehmer in der Lebensmittelbranche.

Die Gründerszene in der Region ist rege – und das in allen Bereichen. Inzwischen hat eine beachtliche Zahl an Jungunternehmern auf dem Markt der Getränke und Lebensmittel Fuß gefasst. Diesen Firmengründern soll unter der Beteiligung des SÜDKURIER eine eigene Plattform gewidmet werden: mit einer eigenen Startup Lounge unter dem Motto "Jetzt wird's köstlich".

Zahlreiche Startups und Gründer aus der regionalen Gastronomie- und Lebensmittelbranche werden vor Ort sein und sich präsentieren können. Wie schon bei den vergangenen Startup Lounges wird ein namhafter Gast aus der Gründerszene einen Impulsvortrag halten. Zentraler Bestandteil der Veranstaltung wird aber der Austausch unter Gründern, Investoren, Gründungsinteressierten und Unterstützern sein.

Als Redner tritt laut der Ankündigung Michael Ostermair auf. Der Münchner ist Gründer des Foodstartuptable von Feinkost Käfer. Das Konzept hinter Ostermairs Gründung: Anstatt dass die Einkäufer über den Erfolg eines Produktes bestimmen, bekommen die potenziellen Kunden die Möglichkeit, über die Qualität und Attraktivität eines Produktes zu entscheiden. Jungunternehmer in der Lebensmittelbranche haben so die Möglichkeit, ihre Entwicklungen direkt am Kunden zu testen. Nach zahlreichen Auslandsaufenthalten und dem Betriebswirtschaftsstudium gründete er 2013 sein erstes Start­up mit der Produktion von Back- und küchen- beziehungsweise verzehrfertigen Produkten. Auch den Vertrieb in den Lebensmitteleinzelhandel stemmte Ostermair selbst. Währenddessen baute er als einer der Ersten mit der Internetseite foodstartup.

de ein Netzwerk für Startups in der deutschen Gastronomie- und Lebensmittelbranche auf, die Austausch, Hilfe und Begleitung bei der Gründung und dem Markteintritt bietet. Ostermairs momentaner Schwerpunkt liegt in der Geschäfts- und Potenzialentwicklung und natürlich der Gründung von neuen Startups.

Mit seinem fundierten Branchenwissen wird Ostermair in seinem Vortrag aufzeigen, wo die Stolperfallen lauern und welche strategischen Komponenten man bei der Gründung bis hin zum Markteintritt eines Startups im Bereich Speisen und Getränke beachten sollte. Außerdem wird er eine Prognose wagen, wie sich Essen in der Zukunft verändern wird, was die Trends sind und Neuerungen in der Lebensmittelbranche von Startups an zukünftigen Problemstellungen bereits ansetzen.

Die sechste vom SÜDKURIER präsentierte Startup Lounge findet am 20. Januar im L-Gebäude der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung in Konstanz statt. Beginn ist um 19 Uhr.

zur Startup Lounge Bodensee, dem Gastredner und der Teilnahme an der Gründermesse: www.startuplounge-bodensee.de