Konstanz Stadtverwaltung zeigt sich mit Böllerverbot in der Konstanzer Altstadt zufrieden

Wer in der Konstanzer Altstadt Feuerwerk zündet, dem drohen seit vergangenem Jahr bis zu 50.000 Euro Strafe. Mit dem Verbot soll die Gefahr eines erneuten Brands im historischen Zentrum minimiert werden.

Das Gesetz definiert es klar: Das Zünden von Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern ist verboten. Konstanz grenzt seit wenigen Jahren das böllerfreie Gebiet zusätzlich ein. Wer in der Altstadt eine Rakete zündet, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 50 000 Euro rechnen. Mit diesem Feuerwerksverbot, das seit 2015 dauerhaft gilt, „haben wir gute Erfahrungen gemacht“, sagt Bürgeramtsleiter Hans-Rudi Fischer.

Zwar ist dem obersten Ortspolizisten in der Konstanzer Verwaltung klar, dass sich die Feierenden in der Silvesternacht nicht zu 100 Prozent an das städtische Verbot halten. Es werde „relativ häufig verstoßen“, erklärt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Fischer betont jedoch auch: „Wir mussten noch nie an die Obergrenze gehen.“ Einen Strafbescheid über 50 000 Euro hat sein Amt noch nicht ausstellen müssen.

Polizisten würden auch in der anstehenden Nacht zum Jahreswechsel kontrollieren. Vermutlich werden sie dann wie in den vergangenen Jahren wieder die Erfahrung machen, wie groß das Einsehen bei den Feierenden ist, wenn ihnen der Grund für das städtische Böllerverbot erklärt werde. „Manchmal ist eine mündliche Verwarnung wirksamer“, ist Hans-Rudi Fischer der Auffassung. Das Verbot hat seinen Ursprung im Altstadtbrand im Jahr 2010. Kerzen eines Adventskranzes hatten die Holzkonstruktion eines Hauses entzündet, das später einstürzte. Noch im Jahr zuvor hatten sich Bürgeramt, Feuerwehr und Polizei gegen ein Böllerverbot ausgesprochen, weil sie keine Notwendigkeit dafür gesehen hatten.

Damals wie heute gilt generell die erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz. Der Paragraf 23 bezieht sich seit einigen Jahren auch auf das Abbrennen in der Nähe von Fachwerkhäusern. Die gibt es auch in Konstanz. Als solche sind sie jedoch oft nicht zu erkennen, weil ihre Fassaden nach mehrfachen Umbauten in den zurückliegenden Jahrhunderten das Fachwerk verdeckt. Grundsätzlich, so das Gesetz, ist das Böllern zwischen 2. Januar und 30. Dezember untersagt, das städtische Verbot erweitert dies auf die Altstadt einschließlich Stadelhofen und Konzilgebäude auch an den Silvestertagen. Im Stadtgarten und am Konzil würden Plakate aufgehängt, um auf das Verbot aufmerksam zu machen, erklärt der Bürgeramtsleiter abschließend. Ähnlich wie Konstanz hat auch Villingen reagiert. Dort hat eine fehlgeleitete Rakete in der Silversternacht von 2008 auf 2009 Teile des historischen Münsterzentrums in Brand gesetzt.

