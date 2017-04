Konstanz Stadtsportverband verabschiedet Manfred Sobisch

Zum Abschied erhält der scheidende Vorsitzende des Konstanzer Stadtsportverbands viel Lob – auch von so manchem, mit dem er in seiner Amtszeit Kontroversen austrug. Denn Sobisch war auch ein anerkannter Moderator. Sein Nachfolger ist Thomas Keck. Auch künftig soll die Jugendförderung im Fokus stehen.

Urgestein, Vereinsmeier, harte Nuss: Mit diesen Attributen wurde Manfred Sobisch bedacht, als er am Dienstag in den Räumen der Volksbank seine letzte Mitgliederversammlung des Stadtsportverbands leitete. Nach 20 Jahren als Vorsitzender legt er das Amt nun in jüngere Hände. Die Redner fanden viele lobende Worte für den 73-Jährigen, der sich als unbequemer Sportfunktionär einen Namen gemacht hat.

Sobisch selbst erinnerte in seinem Rückblick an so manche Fehde mit der Stadtverwaltung, aber auch innerhalb von Sportvereinen. Besonders aufreibend war die Planung der Schänzlehalle ab 1997. "In diesen hektischen Jahren hatte der damalige Sportamtsleiter Georg Geiger es nicht leicht, auch nicht mit mir", bekannte Sobisch und grinste Geiger an, mit dem er sich so manches Gefecht geliefert hatte. Auch als Sportvereine um Zuschüsse konkurrierten und Fußballclubs um knappe Platzkapazitäten stritten, musste der Stadtsportverband vermitteln. Dass Sobisch dafür der richtige Mann war, betonten alle Laudatoren. So sagte Georg Geiger: "Vor einigen Jahren gab es eine Eruption im Konstanzer Sport, doch wir sind mit Kraft daraus hervorgegangen, heute ist der Boden fruchtbar. Offenheit, Respekt und Vertrauen prägen das Klima zwischen Verwaltung, Politik und Stadtsportverband.

" Ähnlich äußerte sich ein sichtbar bewegter HSG-Präsident Otto Eblen, mit dem Sobisch auch nicht immer einer Meinung war: "Du bist hartnäckig Konfrontationen nachgegangen und hast alle an einen Tisch geholt, auch wenn dir das Gegenwind einbrachte." Eblen fügte scherzhaft hinzu: "Horst Seehofer macht weiter und du hörst auf. Ich frage mich, ob das richtig ist." Der erkrankte Bürgermeister Andreas Osner ließ seinen Gruß von Sportamtsleiter Frank Schädler vortragen. Osner bezeichnete Sobisch als wichtigen "Stachel im Nacken der Verwaltung" und dankte ihm für das jahrelange Engagement.

Der Geehrte freute sich über die lobenden Worte und zahlreiche Geschenke. Er wurde zum Ehrenvorsitzenden gekürt. Sobisch wäre sich selbst aber nicht treu, wenn er nicht noch den Finger in die Wunde legen würde. Nachholbedarf sieht er weiterhin beim Sporthallenbau, bei der Nachwuchsförderung und beim Jugendfußball, wo trotz 1500 aktiver Kicker Leistungen ausbleiben. Auch dass die Bodenseewoche dem Stadtmarketing in einem Magazin nur "fünf dürre Zeilen auf der letzten Seite" wert ist, gefällt ihm nicht. "Ich hoffe, dass der Stadtsportverband unbequem bleibt", sagte Sobisch und schloss mit dem berühmten Zitat des italienischen Fußballtrainers Giovanni Trapattoni: "Ich habe fertig!"

Zu Sobischs Nachfolger wählte man einstimmig den bisherigen Vize Thomas Keck. "Ich trete in riesige Fußstapfen, werde aber all meine Möglichkeiten nutzen, um den Konstanzer Sport voranzubringen", versprach Keck. Für die Zukunft haben der Verband und das Sportamt einige Ideen. So will Martin Müller, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, den Internetauftritt verbessern und es Vereinen erleichtern, Fördermittel zu beantragen. Frank Schädler stellte zwei Ideen vor, die nach der Sommerpause umgesetzt werden sollen: ein Konstanzer Übungsleiterzertifikat mit Tages-Seminaren in Kooperation mit der Sportwissenschaft der Uni. Und noch mehr Bewegungsangebote für Kitas. Denkbar sei auch eine sportartübergreifende Kindersportakademie für Sechs- bis Zehnjährige in Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen.

