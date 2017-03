Konstanz Stadtmitte im Wandel: Rosensträucher weichen Gemüsebeet

Frei zugängliche Gemüsebeete rücken immer mehr in die Mitte der Stadt. Am Konstanzer Stadtarchiv wachsen bald Erdbeeren und Rharbarber.

Das Bild hat sich geändert: Rosen und Buchs zierten den Hof von Musikschule, Stadtarchiv und Archäologischem Landesmuseum umgebenen Hof. Die Hälfte der Sträucher ist verschwunden. Eine Projektgruppe wird dort öffentliche Gemüsebeete anlegen. Nicht die ersten in Konstanz, jedoch die ersten in solch öffentlichem Raum.

28 Felder sind es auf dem Hof, 14 davon haben die Technischen Betriebe beseitigt. Vorausgegangen war eine Initiative der Freien Grünen Liste, des BUND, befürwortet von Gemeinderäten und der Stadtverwaltung. Die Fläche an der Musikschule könnte ein Anfang für ein Projekt sein, das sich "essbare Stadt" nennt. Weitere Standorte sind für Konstanz bereits ins Auge gefasst. Antje Boll vom BUND spricht von "Vorbildcharakter, wie man Grün in der Stadt anders gestalten kann". Drei öffentliche Gärten gibt es bereits: im Palmenhauspark, am Mühlenweg sowie an der HTWG.

Die Gemüsebeete an der Musikschule werden die Größe von jeweils rund 3,20 mal 3,50 Metern haben, erklärt Dietmar Messmer. Er gehört der Projektgruppe an, die Anfang April die erste Saat ausbringen, die ersten bereits vorgezogenen Gemüsesorten an die Musikschule umtopfen möchte. Erdbeeren, Rhabarber, Schnittlauch und Bohnen sollen als erstes gedeihen. Es würden beim Anbau keine Pestizide verwendet, Schnecken würden von Hand eingesammelt, es werde hochwertige Erde verwendet, zählt der Gruppen-Sprecher selbst gesteckte Qualitätskriterien auf.

Inge-Lore Weber spaziert regelmäßig mit ihrem Hund an den Rosenbeeten vorbei und ist über den teilweisen Kahlschlag enttäuscht. Aber: "Ich lasse mich überraschen". An Obst und Gemüse darf sie sich später wie jeder andere bedienen. Dietmar Messmer ist sich der Risiken bewusst. Er hofft darauf, dass etwa Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern Abstand halten, Pflanzen nicht mutwillig zerstört werden. Ein Komposthaufen werde vor Tieren geschützt. An einer weiteren Idee arbeitet die Projektgruppe mit dem städtischen Behindertenbeauftragten Stephan Grumbt: an barrierefreien Hochbeeten.