Konstanz Stadtbus "Roter Arnold": Musik-Projekt zum 90. Geburtstag angelaufen

Das Musik-Projekt im Stadtbus ist angelaufen. Das Hochschultheater sorgt für Stimmung.

Montag, 19.55 Uhr. Bahnhof Konstanz. Der Bus kommt. Eigentlich ein alltägliches, unspektakuläres Ereignis. Aber diesmal ist etwas anders: Durch die Fenster des roten Busanhängers schimmert rot-blaues Licht und es ertönt Musik. Die Türen gehen auf und die musizierende Gruppe im Anhänger wird sichtbar: In weißen Hemden und Blusen stehen Jungs mit roten Krawatten und Mädchen mit roten Halstüchern. In den Händen tragen sie eine Reihe von Instrumenten, mit dem Rücken sind sie an der Buswand festgezurrt. Die Farben stehen ganz im Zeichen der Stadtwerke Konstanz, denn heute Abend – wie jeden Abend diese Woche – wird mit diesem kreativen Projekt des Hochschultheaters der 90. Geburtstag des geliebten roten Arnolds gefeiert. Beim Einsteigen erhalten die Fahrgäste zwei kostenlose Textbände, in denen sie das Programm des Abends mit- oder nachverfolgen können: Hier finden sie Liedtitel, eingeschickte Busgeschichten und eigene Texte der Theatergruppe.

Die Fahrt beginnt. Vom Bahnhof geht es mit der Linie 4/13 nach Litzelstetten und Wallhausen, bis der Bus schließlich in die Altstadt zurückkehrt. Mit einer bunten Mischung aus Liedern, Informationen und lustigen sowie spannenden Geschichten lässt die Theatergruppe die Zeit viel zu schnell vergehen. Nur ein paar Fahrgäste sind tatsächlich hier, um von einem Ort an den anderen zu kommen – die meisten fahren heute Bus, um das Projekt mitzuerleben. So zum Beispiel Julia Egenhofer und Sabine Pohl, die nach einer langen Dienstbesprechung spontan entschlossen, den Abend hier ausklingen zu lassen. Egenhofer gefällt die Zusammenstellung der Lieder und Texte: „Musik im Bus ist etwas Tolles“, sagt sie, „und die Texte sind sehr liebenswürdig.

“ Die Vorführung spricht die Fahrgäste an: Viele Texte entlocken ihnen ein Lachen oder Ausrufe der Zustimmung. Wer schon lange in Konstanz wohnt oder hier aufgewachsen ist, findet sich in den Alltagsgeschichten wieder. „Wie die Geschichte von dem Jungen, der jeden Tag im Bus mitfuhr, mit dem man aber nie mehr als Blickkontakt hatte“, erzählt Sabine Pohl lachend. Auch die ausgewählten Lieder sorgen für Stimmung: Bei „Im Wagen vor mir“ oder „Sweet Home Alabama“ wird fröhlich mitgeklatscht und mitgesungen. Reguläres Busfahren erscheint nach diesem Erlebnis plötzlich ziemlich langweilig.

Fahrzeiten

Bis 3. Juni fahren jeden Abend folgende musikalische Buslinien durch Konstanz: