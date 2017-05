Konstanz Stadt eröffnet neuen Sportpfad samt Fitness-Geräten

Es ist ein Fitness-Studio im Freien: Mitarbeiter der Technischen Betriebe installieren Fitnessgeräte auf der Thermalwiese und möbeln Laufpfade durch den Lorettowald auf. Sie tun das zur Feier des 20-jährigen Bestehens der Technischen Betriebe – als Arbeitseinsatz für die Allgemeinheit statt Betriebsausflug.

Der Fuhrpark ist beeindruckend: Mitten im Lorettowald reihen sich Bagger, Lastwagen, Walzen und weitere Geräte aneinander, überall wuseln Mitarbeiter in Arbeitskleidung herum. Was auf den ersten Blick wie Chaos anmutet, folgt einem ausgeklügelten Plan: Über 100 Mitarbeiter der Technischen Betriebe Konstanz (TBK) werkeln einen Tag lang am neuen Sportpfad, der durch das Hörnle und den Lorettowald führt. 17 Arbeitsstationen haben sich TBK-Leiter Herbert Munjak und Andreas Hoffmann, Abteilungsleiter Grünpflege, für diesen besonderen Tag ausgedacht. Hintergrund für den großen Aufwand: Die Technischen Betriebe werden in diesem Jahr 20 Jahre alt. "Das wollten wir nicht mit einer Gala oder einem Tag der offenen Tür feiern, sondern uns mit einem Aktionstag für das gute Arbeitsverhältnis bei der Stadt bedanken und gleichzeitig einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten", sagt Munjak.

So stellen die Mitarbeiter neue Schilder für den Sportpfad auf, schneiden Wege frei, reinigen Treppen und den einst verwilderten Platz vor der Tennisanlage, installieren dort einen Zaun und bauen alte Trimmgeräte zurück. Viel Aufwand und Personal nimmt auch die neue Finnenbahn entlang der Jakobstraße in Anspruch. Gegenüber vom Eingang zum ehemaligen Trimm-dich-Pfad war bislang nur Matsch. "Wir haben eine Drainage eingebaut, damit sich die Nässe nicht mehr staut", erläutert Herbert Munjak. Dann verteilen die TBK-Mitarbeiter Holzhackschnitzel, so dass auf einem Streckenabschnitt des neuen Sportpfads ein gelenkschonender, weicher Untergrund entsteht. Einige Arbeiten wurden vorbereitet. Deshalb ist am Nachmittag alles fertig, und die TBK-Mitarbeiter können das Jubiläum ihres Arbeitgebers mit einem Grillfest feiern.

OB Uli Burchardt steht auf der Thermalwiese am Hörnle, blickt auf den See und sagt: "Die neuen Laufwege in schöner Lage und die Fitnessgeräte nahe der gut genutzten Slackline sind eine tolle Idee." Nach seinem Dank an die Planer und die Ausführenden ergänzt er: "Die TBK sind nicht aus dem Stadtbild wegzudenken, auch wenn ihre Arbeit oft erst dann wahrgenommen wird, wenn sie mal nicht im öffentlichen Raum aufräumen. Was Sie tun, wird oft zu wenig wertgeschätzt." Sportamtsleiter Frank Schädler spricht von einem "lang ersehnten Tag": Nach monatelangen Planungen in Absprache mit der Sportwissenschaft der Universität ist der Sportpfad nun eröffnet. Schädler erinnert an den ehemaligen Sportlehrer Alfred Hanisch, auf den der erste Trimm-dich-Pfad im Lorettowald 1972 zurückging. Die Laufrunde mit zehn Fitnessstationen war marode und im Jahr 2000 überarbeitet worden. Als auch diese Geräte baufällig wurden, machten sich Sportamt und die Uni an die erneute Überholung, nun mit Hilfe der TBK. "Heute ist es üblich, dass man erst läuft und anschließend trainiert oder umgekehrt, aber nicht mehr wie früher das Laufen ständig durch Übungen unterbricht", erklärt Schädler den zentralen Gerätepark auf der Thermalwiese.

Die Mitarbeiter der Technischen Betriebe sind bei ihrem Aktionstag mit viel Eifer und engagiert bei der Sache. Doch dass sie für ihren Einsatz auf den eigentlich anstehenden Betriebsausflug verzichten müssen, kam zunächst nicht bei allen gut an. "Andere gehen an solchen Tagen essen, aber die Arbeit war in Ordnung", sagt Jens Pobig, 32 Jahre. Sein 23-jähriger Kollege Lukas Farley resümiert: "Eigentlich war es ganz lustig. Die Bürger haben unsere Arbeit gesehen und wir kamen mit vielen ins Gespräch."

Der neue Sportpfad