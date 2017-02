Konstanz Stadt Konstanz will in die digitale Zukunft starten

Stadt Konstanz will in die digitale Zukunft starten

Das kluge Konstanz von morgen: Auch Konstanz will auf den Zug der Digitalisierung aufspringen und einige Themen anpacken. Der Auftakt bildet ein bundesweiter Wettbewerb mit Millionen-Preisgeld an dem die Stadt teilnehmen will.

Wenn jemand etwas Kluges zum Thema Digitalisierung sagen kann, dann der Autor und Blogger Sascha Lobo. Er gilt sozusagen als Klassensprecher des Web 2.0 und sagte mal in einem Interview mit dem Spiegel: „Wir können die digitale Vernetzung als Privatleute ignorieren, dazu haben wir jedes Recht. Doch sobald wir uns als aktiver Teil der Gesellschaft verstehen, haben wir eine Art Bringschuld. Schon seit langer Zeit kann man nur an der Gesellschaft teilhaben, wenn man alphabetisiert ist, wenn man lesen und schreiben kann. Ähnlich braucht es heute Kenntnisse über die Digitalisierung. Wir sollten versuchen, uns zu digital mündigen Bürgern zu bilden.“ Kurz gesagt: Technologie schön und gut. Aber entscheidend ist, dass die Nutzer sie auch verstehen und akzeptieren.

Zum Beispiel die Smart City: Viele können mit dem Begriff nichts anfangen oder denken an total überwachte Städte, in der gläserne Menschen leben und Daten nur zum Nutzen großer Konzerne erhoben werden. Dabei ist das Ideal einer klug vernetzten Stadt, Daten zum Nutzen der Bürger auszuwerten, zusammenzuführen und zu intelligenten – also: smarten – Lösungen zu entwickeln. Aber wie genau sieht die digitale Stadt Konstanz aus, jetzt und in Zukunft? Gemeinderatssitzungen werden schon heute ins Internet gestellt und Behördengänge soll man künftig von zuhause aus online machen können. Apps sollen helfen, Verkehrsinfarkte zu vermeiden, Schulen arbeiten zunehmend mit digitalen Unterrichtsmedien und die Wirtschaftsförderung will Konstanz als Digitalstandort für Unternehmen attraktiver machen. Das sind nur ein paar Beispiel und Ideen auf dem digitalen Flickenteppich, der jetzt zu einer Gesamtstrategie vernetzt werden soll – und zwar im Rahmen eines bundesweiten Wettbewerbs, an dem Konstanz teilnehmen will.

Ausgelobt hat ihn der Digitalverband Bitkom in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund. Zu gewinnen gibt es einen zweistelligen Millionenbetrag, mit dem ab Anfang 2018 wichtige Infrastrukturen der Stadt in den Bereichen Mobilität, Energie, Gesundheit und Bildung mit neuesten digitalen Technologien ausgestattet würden. Die Sponsoren sind unter anderem die Telekom, SAP, Hewlett Packard, Samsung und Vodafone. „Wir wollen zeigen, dass Deutschland ein Vorreiter bei der intelligenten, digitalen Stadtentwicklung sein kann“, sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder zum Start des Wettbewerbs in Berlin. Genau unter diesen Vorreitern will nun auch Konstanz sein – und sieht den Wettbewerb als Auftakt und Grundlage für die weitere Entwicklung einer Digitalstrategie, erklärt Christina Groll von der Konstanzer Wirtschaftsförderung auf Anfrage.

Im Gemeinderat stieß diese Idee auf große Zustimmung. Normen Küttner (Freie Grüne Liste), der eben jenes Zitat von Sascha Lobo mitbrachte, betonte: „Wir sehen den Wettbewerb als Chance, den Technologiesprung aktiv für unsere Stadt nutzen zu können.“ Das Konzept brauche dabei einen bürgerorientierten Ansatz, immer verbunden mit der Frage nach dem Nutzen für die Bürger und Aspekten wie dem Datenschutz. Andreas Ellegast (CDU) betonte, dass die Stadt bei der Bewerbung die Betriebe mit ins Boot holen müsse. „Gerade für diese ist die Digitalisierung, und die passende Infrastruktur enorm wichtig.“ Jürgen Ruff (SPD) mahnte, unter dem Stichwort „Verkehr“ ein digitales Mobilitätsmanagement im Blick zu behalten. „Es geht jetzt auch um den Image-Effekt: Wenn wir uns digital gut aufstellen, fördern wir genau die Wirtschaft, die wir ausbauen und anlocken wollen“, so Ruff.

Auch Thomas Buck (Junges Forum Konstanz) lobte die Wettbewerbsteilnahme als „guten und wichtigen Baustein“. Jetzt sei es wichtig, die Beteiligten – von den Hochschulen bis zum Bürger – zu aktivieren.

Diese Themen will Konstanz beim Thema Digitalisierung anpacken

Der Wettbewerb des Digitalverbands Bitkom sieht zehn Themen vor, in denen die Stadt Konstanz ihre bereits umgesetzten Digitalprojekte und Ideen für die Zukunft präsentieren soll. Neben Verkehr/Mobilität, Umwelt/Energie, digitales Rathaus und Bildung nennt Bitkom diese Kategorien: