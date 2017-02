Stadt Konstanz will erforschen: Bringen neue teure Wohnungen eine Entlastung für den Markt?

Die Stadt Konstanz lässt Zahlen zu einem politischen Zankapfel erheben: Werden günstigere Wohnungen frei, wenn teurere verstärkt auf den Markt kommen? Damit es dazu endlich Fakten gibt, sollen rund 2000 Haushalte auch ein paar indiskrete Fragen beantworten. Anonym natürlich.

Überzeugungen in der Sache gibt es genügend. Niemals geht die Rechnung auf, dass günstige Wohnungen verstärkt frei werden, weil deren Bewohner sich eine bessere und teurere leisten können und deshalb umziehen – so sehen es die Kritiker des Handlungsprogramms Wohnen, vor allem aus dem links-grünen Teil des politischen Spektrums. Natürlich funktioniert das, war die Annahme der Stadtverwaltung, als das Handlungsprogramm Wohnen aufgestellt wurde. Denn mit diesen sogenannten Sickereffekten begründete sie auch, warum von den neu zu errichtenden Wohnungen nur ein Sechstel auf den Sozialen Wohnungsbau entfallen soll, während zwei Sechstel im Hochpreis-Segment entstehen sollen.

Die Stadtverwaltung will den Überzeugungen gesicherte Fakten entgegensetzen und lässt deshalb eine der größten Befragungen machen, die es je zum Konstanzer Immobilienmarkt gab. 2000 ausgewählte Neubauhaushalte wurden bereits im September 2016 angeschrieben, nun beginnt eine ebenso große Befragung der Nachfolge-Haushalte in den frei gewordenen Wohnungen. Mit dieser mehrschrittigen Befragung hat die Stadt das Forschungs- und Beratungsunternehmen Gewos (Hamburg/Berlin) beauftragt.

Die spannende Frage lautet dabei: Wie unterscheiden sich die Haushalte, die in neu die frei gewordenen Wohnungen eingezogen sind, hinsichtlich Größe, Einkommen, Alters- und Herkunftsstruktur von den Vorgänger-Haushalten? Ist es wirklich so, dass Platz entstanden ist zum Beispiel für weniger Verdienende? Aus den Daten lässt sich ableiten, ob die Neubautätigkeit zu der vermuteten oder angezweifelten Marktentlastung führt und ob in den neuen Wohnungen auch jene leben, die als Zielgruppe anvisiert waren.

Wer einen Fragebogen bekommt, den bittet die Stadt Konstanz darum, sich an der Erhebung zu beteiligen. Da auch sensible Daten wie Haushaltseinkommen, Alter oder Haushaltsform abgefragt werden, betont die Verwaltung in einer Pressemitteilung, dass Anonymität und Datenschutz gewährleistet seien; die Auswertung erfolgt nicht im Rathaus, sondern bei der Firma Gewos. Rückschlüsse auf einzelne Personen oder Haushalte seien nicht möglich.

Auch mit der Beantwortung weiterer Fragen können die Angeschriebenen einen wichtigen Beitrag dazu leisten, den Immobilienmarkt besser zu verstehen. So sollen sie unter anderem angeben, warum sie sich für die neue Wohnung entschieden haben, wie stark die Kosten dafür das Budget belasten, wie lange sie gesucht haben und wie zufrieden sie mit der neuen Wohnung sind. Die Ergebnisse sollen in künftige Debatten einfließen, denn nicht nur die Sickereffekte, sondern das ganze Handlungsprogramm Wohnen ist ein Politikum.