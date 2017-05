vor 27 Minuten SK Konstanz Stadt Konstanz rät: Am Brückentag besser Bus oder Fahrrad nutzen

Zur Regelung des zu erwartenden starken Verkehrs am Freitag, 26. Mai, in der Konstanzer Altstadt stehen keine Verkehrskadetten zur Verfügung. Der Grund: Die freiwillig tätigen Jugendlichen müssen in die Schule.