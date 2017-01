Konstanz Sprachlehrer dringend gesucht: Hochschulen bilden gezielt aus

Integrationskurse sind voll und Sprachlehrer fehlen. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst unterstützt deshalb seit Frühjahr 2016 die Hochschulen in Baden-Württemberg und vermeldet nun erste Erfolge.

Konstanz (lur) Viele Migranten können im neuen Leben nicht zügig Fuß fassen, weil sie kein Deutsch sprechen, die Integrationskurse voll sind und die Sprachlehrer fehlen. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst unterstützt deshalb seit Frühjahr 2016 die Hochschulen in Baden-Württemberg und vermeldet nun erste Erfolge. 500 zusätzliche Lehrer für Integrationskurse haben ihre Ausbildung abgeschlossen oder schließen sie demnächst ab, teilt das Ministerium mit. "Unsere Hochschulen leisten einen wertvollen Beitrag zur Integration der geflüchteten Menschen, denn Sprachkompetenz ist der Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe", erklärt Wissenschaftsministerin Theresia Bauer das Engagement.

Die Universität Konstanz nimmt an dem Landesprogramm nicht teil, bildet allerdings bereits seit Jahren im Sprachlehrinstitut Lehrer im Rahmen der Zusatzausbildung Deutsch als Fremdsprache (DAF) für den Unterricht aus. Die Ausbildung ist studienbegleitend und der Abschluss ist vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als Voraussetzung für eine Lehrtätigkeit in Integrationskursen anerkannt, teilt die Pressestelle der Universität mit. 115 Studenten haben die Ausbildung in der Vergangenheit absolviert, zurzeit befinden sich 65 Studierende in der Ausbildung, weitere Studenten stehen auf der Warteliste für den Kurs. Die Hochschule weist die Teilnehmer nach Angaben der Universität ausdrücklich auf Lehrangebote von Sprachschulen hin. Die meisten aber seien ohnehin in ehrenamtlichen Lehrtätigkeit aktiv.

Sprachlehrer für Integrationskurse werden dringend benötigt. Zum Teil müssen Geflüchtete, die Deutsch lernen wollen, monatelang auf einen Platz warten, heißt es in der Pressemitteilung des Ministeriums. "Unnötige Wartezeit auf einen Deutschkurs ist verlorene Zeit für die Betroffenen selbst und für den Integrationsprozess. Deshalb ist es so wichtig, innerhalb möglichst kurzer Zeit mehr geeignete Sprachlehrer für diese dringende Aufgabe zu qualifizieren", sagt die Wissenschaftsministerin. Auch Sabine Senne, Geschäftsführerin des Jobcenters des Landkreises, das Menschen in Integrationskurse vermittelt, hat bereits im vergangenen Jahr erklärt: "Eine Wartezeit von vier Monaten bei den Integrationskursen mit Alphabetisierung ist zu lang."

In Konstanz gibt es sechs aktive Anbieter von Integrationskursen. Brigitte Walz-Richter vom Sprachendienst erklärt: "Wir haben immer noch zu wenig gut ausgebildete Lehrkräfte mit der Zusatzausbildung Deutsch als Fremdsprache im Landkreis." Das liege auch daran, dass die Lehrer für die Fortbildung derzeit keine freien Plätze finden. "Lokal haben wir auch noch die Problematik, dass wir Lehrkräfte wegen der höheren Bezahlung an die Schweiz verlieren und weil die staatlichen Schulen uns auch Lehrkräfte abwerben." Die Wartelisten für die Integrationskurse seien dank guter Vernetzung der Kurs­träger und der Migrationsberatungen beim Sprachendienst nicht lang.

