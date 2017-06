Reichenau Sportanlage auf der Reichenau wird ausgebaut

Die Gemeinde geht die Neugestaltung jetzt an. Die Leichtathletik und auch andere Sportarten sollen von der Maßnahme profitieren.

Der Sportplatz am Baurenhorn auf der Insel Reichenau bietet derzeit gerade für Leichtathletik nur begrenzte Möglichkeiten. "Ein qualifiziertes Training ist hier schlichtweg nicht möglich", schrieb die Vorsitzende des Sportvereins Reichenau (SVR), Bianca Wurz, bereits im November 2016 an die Gemeinde. "Wir können unsere jugendlichen Talente nur durch andere Vereine fördern lassen." Die Gemeinde will die Sportanlage nun neu gestalten.

Der SVR schlug im November eine Sanierung beziehungsweise Neuplanung des Sportplatzes vor mit dem Ziel einer Art Breitensportanlage, eine Baurenhornarena. Eine solche neue Sportanlage würde neben dem Trainings- und Sportbetrieb auch weitere Möglichkeiten bieten, meint Wurz. Denkbar wären Wettkämpfe größeren Umfangs, die Nutzung der Anlage für Kinderaktionstage oder Bundesjugendspiele, die Hochsprungsanlage könnte für Beachvolleyball umgenutzt werden und anderes mehr.

Unter anderem geht es darum, die Aschenbahn in einer Tartanbahn umzubauen. Aber auch für Wurf- und Sprungdisziplinen könnte etwas gemacht werden. Der Gemeinderat stimmte bereits im Rahmen der Haushaltsberatung im Winter zu, sich an den Planungskosten mit 25 000 Euro zu beteiligen. Die SVA-Vorsitzende Bianca Wurz hatte von einem Planungsbüro einen Kostenrahmen von 35 000 Euro genannt bekommen für eine Grobplanung plus Baugrunduntersuchung.

Nun wurde beschlossen, die Neugestaltung nach und nach anzugehen. Bürgermeister Wolfgang Zoll sagte in der Gemeinderatssitzung: "Der nächste sinnvolle Schritt wäre der, ein Fachbüro zu beauftragen." Deshalb werden jetzt einige Planungsbüros aufgefordert, Angebote abzugeben. "Die Planung sollte einzelne Module umfassen", sagte Zoll. Dann könne die Gemeinde in enger Abstimmung mit dem SVR eine Priorisierung vornehmen, was wann gemacht werden soll. Die Finanzierung der Schritte könnte in den Haushalten 2018 bis 2020 abgebildet werden.

Werner Keller (CDU) erinnerte daran, dass der SVR 2020 sein 100-jähriges Bestehen feiere, wozu eine neue Anlage passen würde. Außerdem diene die Sportanlage auch der Schule. Er erinnerte zudem daran, dass bei der letzten Sanierung des Sportplatzes schon mal ein Bodengutachten gemacht worden sei. Matthias Graf (CDU) meinte, der SVR sei sehr engagiert in der Jugendarbeit. Das müsse unterstützt werden. Gabriel Henkes (Freie Liste Natur) betonte ebenfalls, dass der Verein schon viel geleistet habe. Die Gemeinde solle sich mehr an der Planung beteiligen. Der Bürgermeister meinte, darüber wolle er erst entscheiden, wenn die Angebote der Planer vorlägen. Und zur Anregung von Ralf Blum (CDU), den Platz im Sandseele bei der Planung einzubeziehen, sagte Zoll, dies könne man den Planern mitgeben. Allerdings liege dieser im Landschaftsschutzgebiet. Britta Sauer-Böhm (Freie Wähler) merkte an:"Erst wenn wir eine Planung haben, wissen wir, von was für Zahlen wir reden."

Der SVR hat zudem in den vergangenen Monaten mit viel Eigenleistung sein Vereinsheim weitgehend saniert. Von den Baukosten, die Zoll mit zirka 45 000 Euro bezifferte, wird die Gemeinde auf Antrag von Michael Huber 12 000 Euro übernehmen. Diesen Zuschuss hatte der SVR im November gewünscht, der Gemeinderat aber zunächst nur 10 000 Euro bewilligt.

Sportverein Reichenau

Der Sportverein Reichenau (SVR) wurde im Jahre 1920 gegründet und ist der größte Verein in der Gemeinde. Es gibt vier Abteilungen: Fußball, Leichtathletik, Turnen und Eishockey. Außerdem gibt es Ansprechpartner für Skater. Erste Vorsitzende ist derzeit Bianca Wurz. Das Vereinsheim wurde 1980 gebaut. Der Bau der Leichtathletikanlage mit einer 400-Meter-Rundlaufbahn fand 1984 statt. Seit den 1980er Jahren richtet der Sportverein Reichenau zudem Langstreckenläufe aus, seit 1992 den internationalen Halbmarathon und Zehn-Kilometer-Straßenlauf. Letztere Veranstaltung findet in diesem Jahr am 17. September statt. (toz)