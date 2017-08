Konstanz Sport ohne Grenzen am Schänzle

Konstanz ist ein Austragungsort der Bodensee Games im Rahmen der Special Olympics. Samstag und Sonntag gastieren 100 Sportler am Schänzle.

Auch wenn die große Eröffnungsfeier am Freitagabend in St. Gallen stattfindet, ist das Konstanzer Schänzleareal am Samstag und Sonntag ein fester Bestandteil der ersten Bodensee Games, ein länderübergreifendes Event, das an verschiedenen Austragungsorten in der Schweiz, Deutschland, Österreich und im Fürstentum Liechtenstein durchgeführt wird. Es werden Wettkämpfe in zehn Sportarten angeboten. Organisiert wird der Anlass von der Valida in Zusammenarbeit mit Special Olympics. In Konstanz werden die Wettkämpfe in Leichtathletik und Tischtennis ausgetragen. Rund 100 Athleten kommen in die größte Stadt am Bodensee. Austragungsort wird das Schänzle Areal sein. Der TV Konstanz, Abteilung Leichtathletik, die Tischtennis-Sparte des SC Wollmatingen und der TTC Grün-Weiß unterstützen die Organisatoren.

In St. Gallen, Bludenz, Vaduz und Konstanz werden 700 Athleten in zehn Sportarten gegeneinander antreten. Der Schweizer Profifußballer Tranquillo Barnetta, der einst in Leverkusen spielte, ist Botschafter und wird auch Wettbewerbe besuchen. Die Special Olympics sind die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen Beeinträchtigung. Die Special Olympics wurden im Jahre 1968 gegründet und 1988 vom Internationalen Olympischen Komitee offiziell anerkannt. Ziel und Zweck der Veranstaltungen sind Breitensport-Programme, die körperliche Fitness und Beweglichkeit fördern, sie tragen dazu bei, das Selbstbewusstsein, die Freude an der Bewegung und die sportliche Leistungsfähigkeit zu stärken. Die Stiftung verfolgt die folgenden Kernziele: Sportliche Förderung für beeinträchtigte Menschen, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Special Olympics Anlässen, finanzielle und ideelle Unterstützung von Veranstaltern, Teilnahme an lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Anlässen von Special Olympics; Wertschätzung, Akzeptanz und Gleichstellung geistig und mehrfach beeinträchtigter Sportler.