vor 1 Stunde Philipp Zieger Konstanz Spezialkommando greift zu: Mutmaßliche Drogendealer in Konstanz festgenommen

Es soll einen schwunghaften Drogenhandel betrieben haben, jetzt sitzt ein Trio in Haft. Spezialkräfte der Polizei haben am Mittwoch in Konstanz einen 32-jährigen Iraner, seine 24-jährige syrische Lebensgefährtin und einen 28-jährigen Kroaten festgenommen.