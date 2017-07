Konstanz Spaß auf dem Pferd: TV-Star Guido Cantz dreht in Konstanz

Moderator und Spaßmacher Guido Cantz hat in Konstanz Passanten abgefangen, um Moderationen für die TV-Sendung "Das Beste aus Verstehen Sie Spaß?" aufzunehmen.

Das echte Konstanz-Erlebnis beinhaltet unbedingt einen Ausritt. Wer die Perle des Bodensees besucht, muss sich auch aufs achtbeinige Pferd auf der Marktstätte schwingen. Dass sich das Pferdchen, das ja eher ein kapitaler Gaul ist, nicht bewegt, ist zu vernachlässigen. Die Aussicht vom breiten Pferderücken über die Marktstätte und das Seehasengetümmel am Kaiserbrunnen ist vortrefflich. Genau an diesem zentralen Platz hat der Moderator und hauptberufliche Spaßmacher Guido Cantz am Mittwoch Passanten abgefangen, um Moderationen für die TV-Sendung "Das Beste aus Verstehen Sie Spaß?" aufzunehmen.

Die Freiwilligen mussten einen Spruch aufsagen, nämlich "Ich sitze auf einem Pferd, das nicht fährt und sage einen Film an, in dem jemand erfährt, wer mitfährt!" Welcher der tapferen Reitersleute es in die Sendung geschafft hat, zeigt sich am Samstag, 9. September, 20.15 Uhr im Ersten. Die Sendung gibt es übrigens schon seit 1980, sie hat also die durchschnittliche Lebenserwartung eines Pferdes von etwa 25 bis 30 Jahren bereits überschritten.