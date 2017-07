Konstanz Sparkasse Bodensee sucht weiter neuen Standort für Zentrale

Noch ist nichts entschieden: Die Sparkasse Bodensee hat noch nicht geklärt, wo sie künftig ihren Hauptsitz hat. Klar ist nur: Mieter für die Konstanzer Premium-Immobile Marktstätte 1 werden sich finden.

Die Sparkasse Bodensee hat noch keine Entscheidung darüber getroffen, wo sie künftig ihre Zentrale errichten will. Das öffentlich-rechtliche Kreditinstitut halte aber an den Plänen fest, die beiden großen Hauptstandorte an der Marktstätte in Konstanz sowie in der Friedrichshafener Charlottenstraße weitgehend zu räumen und zu vermieten. Aus mehreren Kommunen im Geschäftsgebiet – der westliche Bodenseekreis ab Friedrichshafen sowie die Stadt Konstanz – gebe es Angebote, sagte Sprecher Wolfgang Aich dem SÜDKURIER auf Anfrage. Nach einem Votum der Markdorfer Kommunalpolitik sei die Option Rathausareal allerdings verworfen.

Für die Marktstätte 1 in bester Konstanzer Innenstadt-Lage verzeichnet die Sparkasse laut Aich ein großes Interesse von möglichen Mietern. "Es gibt Gespräche, weil immer wieder Nachfragen kommen", so der Sprecher. Noch sei aber nicht klar, wie die künftige Nutzung tatsächlich aussehe. Die mit massiv überdimensionierten Immobilien belastete Sparkasse werde zunächst für Konstanz eine Lösung suchen, dann sollen die betroffenen Mitarbeiter nach Friedrichshafen wechseln, von wo aus das Team dann die neue Zentrale beziehen soll. Über den Zeitplan machte Aich keine Angaben.

Den Mitarbeitern versucht die Sparkasse die Veränderungen möglichst schmackhaft zu machen. So ermöglicht sie inzwischen einen Zehn-Stunden-Tag, sodass Vollzeit-Mitarbeiter nur noch an vier Tagen pro Woche zur Arbeit gehen müssen. Zudem können Mitarbeiter einen großen Teil ihrer Arbeit via Computer von zu Hause aus machen und müssen, so Aich, nur noch einen Tag pro Woche ins Büro kommen. Auch die seit Frühjahr geltende Lockerung der Bekleidungsvorschriften komme nicht zuletzt all jenen Mitarbeitern entgegen, die pendeln müssen.

Dennoch haben in den vergangenen Monaten mehr Mitarbeiter die Sparkasse Bodensee verlassen, als das Management um Vorstand Lothar Mayer geplant hatte. Die für Ende 2018 aufgesteckten Personalabbau-Ziele seien schon jetzt weitgehend erreicht. Aich betont, dass es keine Kündigungen gab. Auch hohe Abfindungen habe die Sparkasse nicht angeboten, allerdings "interessierten Kollegen die Altersteilzeit schmackhaft gemacht". Allen Betroffenen seien, wie mit dem Personalrat abgestimmt, die gleichen Modelle angeboten worden.

Das erste Halbjahr 2017 war, wie die Sparkasse mitteilte, weiter von den schwierigen Rahmenbedingungen des Bankgeschäfts geprägt. Dennoch sei es gelungen, die Kreditzusagen an Handwerk, Mittelstand und öffentliche Haushalte auf das Doppelte, also auf 153,5 Millionen Euro, zu erhöhen. Allerdings wuchs das Kreditvolumen nur um rund fünf Millionen Euro, da zugleich viele Darlehen getilgt worden seien. Bei den privaten Krediten verzeichnet die Sparkasse nach eigenen Angaben ein Plus von 35 Prozent auf 165 Millionen Euro im ersten Halbjahr. Allerdings bremse hier nach wie vor das sehr geringe Angebot an Wohnungen und Häusern: "Die Nachfrage nach Immobilien ist wesentlich größer als das Angebot."

Bei den Einlagen von Kunden gebe es keine wesentlichen Veränderungen, ergänzte Aich auf Nachfrage. Zu sehen sei aber eine zunehmende Verlagerung auf das beratungsintensive Wertpapiergeschäft. Aich erklärte, dass die Sparkasse angesichts historisch niedriger Zinsen in diesem Bereich ein weiteres Wachstum erwarte. Vorstand Lothar Mayer wird dazu in einer Pressemitteilung vom Dienstag zitiert: „Wichtig ist dabei die umfassende, individuelle Beratung, um die für die Kunden jeweils passenden Papiere zu finden.“

Sparkasse Bodensee

Die Sparkasse Bodensee ist mit einer Bilanzsumme von 4,14 Milliarden Euro (zuletzt nicht rückläufig) eine der größeren Sparkassen in Deutschland – in der Rangliste 2016 des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands belegt sie Platz 74. Sie hat zwei Hauptsitze, Marktstätte 1 in Konstanz und Charlottenstraße 2 in Friedrichshafen. Im März wurde überraschend bekannt, dass die Sparkasse beide Immobilien zu großen Teilen vermieten und die Hauptverwaltung an einem neuen Standort konzentrieren will. Einen Verkauf der Gebäude schloss das kommunal getragene Kreditinstitut ausdrücklich aus. (rau)