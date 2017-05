Konstanz Sonya Ouertani kennt keine Vorurteile

Eine 25-jährige Studentin aus Konstanz setzt sich gegen Grenzen ein. Sonya Ouertani ist Muslima und unterstützt den interreligiösen Dialog.

"Mein Engagement in den Hochschulgruppen ist ein guter Ausgleich zu meinem Studium", sagt Sonya Ouertani mit einem Lächeln im Gesicht. Dass sie Muslima ist, sieht man ihr nicht an und das muss man auch nicht. Für sie ist es wichtig, die Vielfalt und Normalität des muslimischen Lebens in Deutschland zu zeigen. Die 25-Jährige setzt sich in verschiedenen Gruppen an der Universität gegen Stereotype, Vorurteile und Ungerechtigkeiten und für mehr Toleranz ein.

Für die Studentin sind Glaube und Wissenschaft keine Gegensätze. "Im Islam besteht eine enge Verbindung zur Vernunft", erklärt Ouertani. Mit der muslimischen Hochschulgruppe möchte sie den Austausch fördern. "Wir wollen an der Uni präsent sein und offen sein für Fragen. In Fastenmonat Ramadan plant die Hochschulgruppe ein gemeinsames Fastenbrechen, zu dem auch Nicht-Muslime eingeladen sind.

"Interreligiosität ist in meiner Familie sehr wichtig", sagt Ouertani. Aufgewachsen ist sie in Mittelhessen. Ihr Vater ist Muslim und kommt aus Tunesien, die Mutter aus Deutschland ist katholisch. "Die andere Religion wurde immer sehr respektiert und es gab großes gegenseitiges Interesse", ergänzt sie. Ihre Familie feiert sowohl christliche als auch muslimische Feiertage. "Ich habe beides kennengelernt", erzählt sie, "an Weihnachten sind wir auch in die Kirche gegangen".

Aus ihrem Glauben schöpft sie Kraft und innere Ruhe. "Ich habe mich selbst für den Islam interessiert und im Koran gelesen, mich hat dabei besonders die Barmherzigkeit und Nächstenliebe beeindruckt. Die Barmherzigkeit wird zu Beginn jeder Sure erwähnt", schildert Ouertani. Eine Sure ist ein Kapitel des Korans.

Daher sei es ihr wichtig, die Gesellschaft aktiv mitzugestalten und gegen Missstände vorzugehen. Das sei neben ihrer Vorliebe für administrative Tätigkeiten auch der Grund, weshalb sie mit dem Studium der Politik- und Verwaltungswissenschaft begonnen habe.

"Schon in der Schule habe ich mich im Bündnis gegen Rechts gegen Rassismus und Diskriminierung eingesetzt", sagt sie. In den ersten drei Semestern ihres Studiums war sie Lokalkoordinatorin bei Studieren ohne Grenzen. Gerade hat sie mit den Hochschulguppen Weltwärts in Konstanz und Bridging Gaps die Ausstellung Sichtwechsel organisiert, die Stereotype über Afrika infrage stellen soll. Außerdem initiierte Ouertani in Kooperation mit der Flüchtlingsinitiative B-Welcome die Aktion Go Academic für studierende Flüchtlinge. "Wir wollen Geflüchteten helfen, sich an der der Uni zurechtzufinden", erklärt Ouertani.

Sie weiß, wie es sich anfühlt in einem fremden Land zu leben. Ihre Weltoffenheit wurde durch zahlreiche Auslandsaufenthalte geprägt. Nach dem Abitur machte sie ein Freiwilligenjahr in Thailand, absolvierte Praktika in Burundi und Jordanien. Zwei Auslandssemester hat Ouertani in Paris verbracht und in Skopje ein Praktikum bei der deutschen Botschaft gemacht. Zuletzt war sie fünf Monate lang in Pakistan. "Ich habe viele Erfahrungen gemacht und tolle Menschen kennengelernt", erzählt Ouertani, "Mir macht es sehr viel Spaß mich neuen Herausforderungen zu stellen und das Bild, das ich über bestimmte Regionen habe, zu überdenken".

Fastenmonat Ramadan

Ramadan ist der Fastenmonat der Muslime. Er dauert in diesem Jahr von 27. Mai bis 24. Juni. Gefastet wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Nach Sonnenuntergang folgt das Fastenbrechen (Iftar). Am Ende des Ramadans feiern Muslime das Zuckerfest. Dieses gilt nach dem Opferfest, an dem Abraham gedacht wird, als zweitwichtigster muslimischer Feiertag. Die muslimische Hochschulgruppe lädt muslimische und nicht-muslimische Studierende am Mittwoch, 31. Mai, um 20 Uhr, zu einem gemeinsamen Fastenbrechen (Iftar) in den Treffpunkt Petershausen ein. Anmeldung bis Sonntag, 28. Mai, per E-Mail an muslimische.hsg@uni-konstanz.de.