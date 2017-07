Konstanz So verändert sich Stromeyersdorf

Die Dr. Lang Group will bis zu 40 Millionen Euro an einem Standort investieren. Neben Aparthotel sind Büros und auch ein Parkhaus sowie Ärztezentrum geplant. Nicht nur an der Turm- und Line-Eid-Straße soll sich die Optik ändern, auch im gesamten Gebiet.

Stromeyersdorf erhält einen neuen Mittelpunkt. Die Dr. Lang Group will 30 bis 40 Millionen Euro in Neubauten an Turm-, Line-Eid- und Weberinnenstraße investieren. Sie plant den Bau eines Aparthotels, von Büroflächen, Seminar- und Konferenzräumen sowie eines Parkhauses. Außerdem soll ein Kindergarten entstehen. Mit diesem Gesamtpaket will die Dr. Lang Group eine Lücke bei der Gewinnung neuer Firmen für Konstanz schließen und damit Arbeitsplätze schaffen.

Peter Lang lässt keinen Zweifel daran: „Ziel für Konstanz muss sein, mehr Gewerbesteuer zu erzielen.“ Je höher die Einnahmen hierüber, desto besser geht es einer Stadt. Der geschäftsführende Gesellschafter des Immobilienunternehmens Dr. Lang Group hat in den vergangenen Jahren die Entwicklung in seiner Heimatstadt verfolgt. Abschied, Verlagerung und Personalabbau bei Takeda, Transco und Siemens sind drei Beispiele für einen Wegfall von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen. Der Standort Konstanz habe großes Potenzial, sind Lang und sein Gesellschafterkollege Kornelius Laukhuf überzeugt. Mit ihrem Projekt will die Dr. Lang Group ihren Teil zur Ansiedlung neuer Firmen beitragen. Bereits bestehende Unternehmen erhalten die Möglichkeit, sich zu vergrößern.

An der Turmstraße befindet sich ein erster Komplex kurz vor Baubeginn. „Es entsteht ein höherwertiges Bürogebäude", erklärt Kornelius Laukhuf. Auf einer Fläche von 2800 Quadratmetern sollen sich unter anderem Firmen aus dem IT-Bereich ansiedeln. Wo bislang bereits 120 ebenerdige Parkplätze sind, will die Dr. Lang Group ein Parkhaus mit etwa 290 Stellflächen anbieten. In Überlegung sei, Ladestationen für Elektro-Mobilität zu integrieren sowie Nasszellen. Wer mit dem Fahrrad kommt, soll sich vor Arbeitbeginn nochmals frisch machen können. Läuft alles nach Plan, könnten beide Vorhaben Ende 2018 fertig sein.

Ein weiterer großer Komplex entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft im Anschluss an ein bereits vorhandendes Bürogebäude an der Line-Eid-Straße. In diesem Bau, der sich im Entwurf ums Eck in die Turm- und Weberinnenstraße zieht, soll ein Aparthotel einziehen. 120 Apartments stehen nach Fertigstellung Mitarbeitern zur Verfügung, die im Seepark Campus, so nennt sich das Gesamtprojekt, einen Job, aber noch keine Wohnung auf dem angespannten Konstanzer Immobilienmarkt gefunden haben. Es ist bei den 20 bis 34 Quadratmeter großen Zimmern ausdrücklich kein Hotelcharakter vorgesehen.

Für die Nutzung des Abschnitts zwischen Hotel und bestehendem Bürokomplex an der Line-Eid-Straße haben Kornelius Laukhuf und Peter Lang konkrete Vorstellungen: „Vorgesehen sind Büros, kleine Seminar- und Konferenzräume für den Campus sowie ein gastronomisches Angebot. Darüber hinaus finden bereits Gespräche mit Interessenten für ein Ärztezentrum statt“, sagt Laukhuf. Spatenstich könnte im August 2018 sein. Zur Frage nach der Kindertagesstätte für den Nachwuschs von Seepark-Campus-Mitarbeiter sagt Kornelius Laukhuf: "Wir sind noch in Abklärungen mit der Stadtverwaltung.“ Diese bestätigt den Kontakt, konkrete Verhandlungen gebe es noch nicht. Derzeit würden Fragen geklärt wie etwa jene nach dem Bedarf an Plätzen.

2014 hatte die Dr. Lang Group Immobilien & Projektentwicklung die Flächen mit Gebäuden an der Line-Eid-, Weberinnen- und Turmstraße übernommen. Zwischenzeitlich sei der größte Teil der Büros durchaus an international tätige Unternehmen vermietet, sagt Laukhuf. Beim Seepark Campus arbeitet das Unternehmen mit Partnern zusammen, beim Aparthotel etwa mit der auf kleine Wohnformen spezialisierten Firma i-Live. „Wir sind Entwickler, Investor und machen auch den Vertrieb“, erklärt Kornelius Laukhuf. Büros und Aparthotel, damit Mitarbeiter rasch Wohnräume haben, "dieses Modell ist bundesweit im Kommen", sagt der Immobilienexperte Peter Lang. Jan Peter Berns, Geschäftsführer des Hightech-Unternehmens Hyperstone, hatte kürzlich klare Worte zu diesem Thema gefunden. Seine Firma wolle wachsen, Grundvoraussetzungen wie eben Wohnraum für neue Mitarbeiter müssten gegeben sein: "Wenn wir das Wachstum nicht hier realisieren können, dann müssen wir uns einen anderen Standort suchen."

Konzept fürs Gebiet