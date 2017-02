Konstanz So schön war die Konstanzer Straßenfasnacht - Hier gibt's alle Bilder und Videos!

Tausende Narren in Konstanz machen jedes Jahr während der fünften Jahreszeit die Straßen unsicher. Hier gibt es eine Übersicht des bunten Treibens in der Stadt.

Hier gibt es alle Bilder und Videos vom bunten Treiben der Konstanzer Straßenfasnacht

Eröffnet wurde die Straßenfasnacht am Mittwoch mit dem Butzenlauf . Hunderte begrüßen in der Konstanzer Altstadt 2500 Maskenträger aus 46 Vereinen und Zünften.Am Donnerstagvormittag war der Fischmarkt eines der Epizentren in Konstanz. Bei strahlendem Sonnenschein hat der SÜDKURIER hier seinen ganz persönlichen Donald Trump in die Menge geschickt.Bei ausgespochen mildem und trockenem Wetter ging der diesjährige Konstanzer Hemdglonker am Abend des Schmotzige Dunschtigs über die Bühne. Rund 3000 Teilnehmer in Nachthemden und 200 Fackeln verzauberten die Konstanzer Altstadt.Aber auch auf der Markstätte, auf der Hofhalde sowie in der gesamten Innenstadt sind die Narren unterwegs.