Konstanz So schön ist Konstanz - Mit diesen Bildern locken Sie Ihre Freunde aus der Ferne garantiert nochmal an den See

So schön ist Konstanz - Mit diesen Bildern locken Sie Ihre Freunde aus der Ferne garantiert nochmal an den See

Mit unserer Auswahl der schönsten Sehenswürdigkeiten in Konstanz können Einheimische die Stadt für sich wiederentdecken. Oder Sie schicken sie Ihren Freunden und Bekannten und geben ihnen damit einen guten Grund, Sie endlich mal wieder am See zu besuchen.

Arbeit, Einkaufen, Arzttermin – im Alltag hetzen wir oft zielstrebig wie mit Scheuklappen durch die Stadt. Dabei übersieht man schnell die kleinen und großen Sehenswürdigkeiten, die an vielen Ecken das Stadtbild von Konstanz prägen. Mit der folgenden Auswahl der schönsten Sehenswürdigkeiten können Eineimische die Stadt wiederentdecken - und haben guten Grund, die Verwandtschaft auf einen Stadtbesuch einzuladen. Wir laden Sie ein, sich mit unserer Auflistung auf eine kleine Reise in die Geschichte der Stadt zu begeben.Im Jahre 780 erstmals urkundlich erwähnt, war das Münster rund zwölf Jahrhunderte lang die Kathedrale der Bischöfe von Konstanz und besonders während des Konstanzer Konzils ein wichtiger Tagungsort. Ein Besuch lohnt sich nicht nur wegen der Kombination von romanischen und gotischen Stilelementen, sondern besonders wegen des wunderbaren Ausblicks vom Münsterturm. Das Erklimmen der über 200 Stufen wird mit einem Panoramablick über Stadt und See belohnt.Wo der See zum Fluss wird: Der Seerhein ist mit seinen etwa vier Kilometern zwar nicht besonders lang, verbindet aber den oberen Bodensee mit dem Untersee und markiert an vielen Abschnitten auch die schweizerisch-deutsche Staatsgrenze. Eine weitere Grenze markiert der hier gelegene Rheintorturm, der um 1200 zum Schutz der mittelalterlichen Brücke errichtet wurde und als Stadttor das nördliche Ende der mittelalterlichen Stadt Konstanz kennzeichnete.Sowohl das schöne Naturschauspiel als auch der Anblick der geschichtsträchtigen Befestigungsanlagen sind einen Abstecher sicherlich wert.Das Mahlerhaus ist nur eins der vielen Häuser die das Viertel Niederburg lebendig machen. In den kleinen verwinkelten Gassen zieren Namen wie „Zum Delphin“, „Zur Sichel“ oder „Zur roten Fahne“ die bunten Fassaden der alten Häuser rund ums Rathaus und erzählen ihre ganz eigenen Geschichten. Das Mahlerhaus wurde als „Gemalhus“ 1293 erstmals erwähnt. Nachdem es seit dem 14. Jahrhundert eine Apotheke war beherbergt das Haus mit dem schönen Erker inzwischen einen Spirituosenhändler.Das 1388 ursprünglich als Lagerhaus errichtete Hafengebäude wurde keine drei Jahrzehnte nach seinem Bau zum Schauplatz des größten Kongresses des Mittelalters: Beim Konstanzer Konzil tagte im frühen 15. Jahrhundert des Konklave und wählte Kardinal Otto Colonna unter dem Namen Martin V. zum alleinigen Papst. Heute wird das Konzil als Veranstaltungsort genutzt und beherbergt ein Restaurant, vor allem aber lockt es Besucher aus aller Welt an den Hafen und in den angrenzenden Stadtgarten.Kaum zu übersehen ist die bunt bemalte Fassade des Hauses in der Kanzeleistraße, das zum Rathauskomplex gehört. Die Malerei stammt aus dem Jahre 1864 und stellt wichtige Szenen aus der Stadtgeschichte dar, wie zum Beispiel die Belehnung des Burggrafen von Nürnberg mit der Mark Brandenburg im Jahre 1417. Im Innenhof bietet sich ein schöner Blick auf das ehemalige Zunfthaus der Leinweber, das Ende des 16. Jahrhunderts erbaut wurde. Hier können Besucher der Rathausbühne im Sommer unter freiem Himmel den Tönen klassischer Musik lauschen.Der Reichenauer Damm ist Teil eines Moränenrückens und wurde 1838 auf Initiative von Napoleon III. gebaut. Am südlichen Ende der fast 3000 Kilometer langen Deutschen Alleenstraße zieren dutzende Pappeln das Verbindungsstück von Festland und Reichenau, die größte der drei Bodenseeinseln. Bekannt ist der Reichenaudamm den meisten Konstanzern aber weniger dafür, als vielmehr für sein Auftauchen im lokalen „Tatort“.Ein Standbild des Heiligen St. Pirmin weist auf den Gründer des Klosters Reichenau hin.

Auf dem Raiteberg steht der 22,8 Meter hohe Bismarckturm. Er ist der höchste Turm zu Ehren Bismarcks in Baden-Württemberg und wurde 1912 als Denkmal erbaut. Besonders am Abend bietet der Turm, mit dem Blick auf die Weinreben und den See, ein romantisches Ausflugsziel.

Als ein echter Geheimtipp für einen Besuch in Konstanz gilt die Aussichtsterrasse der Universität Konstanz. Die Uni wurde 1966 als Reformuniversität gegründet. Heute beherbergt das etwas außerhalb der Stadt gelegene Campusgebäude über 10.000 Studenten und ist für viele nicht nur ein Ort zum Lernen, sondern auch zum Leben. Besonderen Reiz bietet dabei die grandiose Aussicht auf den Bodensee und die Blumeninsel Mainau. Allerdings können auch im Gebäude selbst einige schöne Entdeckungen, wie etwa das bunte Glasdach von Otto Piene im Eingangsbereich, gemacht werden.Das wohl umstrittenste Kunstwerk in Konstanz begrüßt am Hafeneingang alle einfahrenden Schiffe. Die neun Meter hohe Statue einer spärlich bekleideten Dame hält in ihren erhobenen Händen zwergenhafte Figuren zweier Männer, die den Papst und den König darstellen. Auf die Enthüllung durch den Künstler Peter Lenk 1993 folgten Proteste, unter anderem von der Kirche und von Stadträten. Heute ist die Imperia ein Wahrzeichen der Stadt, auf das niemand mehr verzichten möchte.Zeitlos und schön: Nur zu Fuß erreicht man diesen Teil des Seeufers, der den Konstanzern vor allem eines verspricht: Entspannung. Wer nämlich keine Lust auf Strandbad und Therme hat, kann hier ins kühle Wasser springen oder mit Freunden den Blick auf die Schweiz und die Konstanzer Altstadt genießen.Wer noch ein bisschen weiterschwärmen will, wie schön Konstanz ist, findet in unserer Bildergalerie weitere Bilder zu unserer Auswahl der schönsten Sehenswürdigkeiten: