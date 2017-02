Konstanz So helfen Forscher der Universität Konstanz bei der Identifizierung von islamistischen Gefährdern

"Radar-iTE" heißt das Programm, das die Arbeitsgruppe Forensische Psychologie der Universität Konstanz mit dem Bundeskriminalamt (BKA) entwickelt hat. Ab September soll es in ganz Deutschland eingesetzt werden.

Die Liste der islamistischen Gefährder in Deutschland ist lang. Mehr als 500 davon stuft das Bundeskriminalamt (BKA) als solche ein. Aber aufgrund welcher Kriterien eigentlich? Was macht eine Person zum Gefährder, zum potenziellen Terroristen? Gesetzlich definiert ist der Begriff Gefährder nicht, die Landeskriminalämter legen selbst fest, wen sie für gewillt halten, eine "politisch motivierte Straftat von erheblicher Bedeutung" zu verüben. Jemanden zu inhaftieren, nur weil er auf dieser internen Liste steht, ist nicht möglich. Aber die Liste soll Ermittlern helfen, unter den Tausenden Extremisten in Deutschland die Gefährlichen herauszufiltern – um ihre Ressourcen darauf zu konzentrieren. Vor diesem Hintergrund hat das BKA ein sogenanntes Risikobewertungsinstrument entwickelt – und das in Zusammenarbeit mit Forschern aus Konstanz.

Radar-iTE heißt das Programm, das die Arbeitsgruppe Forensische Psychologie der Universität Konstanz Anfang 2015 entwickelt hat – lange vor dem Fall Anis Amri, der den Behörden vor dem Anschlag in Berlin bekannt war. Amri soll sich im Oktober 2015 in seiner Asylunterkunft in Nordrhein-Westfalen IS-Videos angeschaut haben, so geriet er erstmals in Visier des Staatsschutzes. Nur eine Suchmaschinen-Anfrage reicht aber natürlich nicht, um genauer durchleuchtet zu werden. Für den Einsatz des Radar-Programms, einer Art Fragebogen, muss ein Mindestmaß an bestimmten Informationen vorliegen. Diese beziehen sich auf beobachtbares Verhalten – und nicht etwa auf Merkmale wie die Religiosität oder das Aussehen einer Person, betont eine Forscherin aus dem Konstanzer Projektteam. Ihren Namen und den ihrer Kollegen will sie nicht in der Zeitung lesen – aus persönlichen Sicherheitsgründen.

Denn bis vor fünf, sechs Jahren spielte das Thema Extremismus in der Forensischen Psychologie kaum eine Rolle. Jetzt ist es umso aktueller und ein Forschungsgebiet, das in Zeiten wie diesen brisante Relevanz hat. Die grundlegende Frage der Wissenschaftler: Gibt es ein Muster der Gewalt? Welche Faktoren müssen wie zusammengewürfelt sein, damit eine Drohung eskaliert? Straftaten vorhersehen kann natürlich niemand – aber die kleine, möglicherweise gefährliche Gruppe aus einer großen Masse herauszufiltern ist eine Methode, die funktioniert, so die Forscherin. Das Programm soll ab Sommer 2017 bundesweit eingesetzt werden. "Radar-iTE wird eine wichtige Hilfestellung bei der Risikobewertung", kommentierte das BKA gestern in einer Pressemitteilung.

Forensische Psychologie