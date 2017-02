Konstanz Snowbraker: Konstanzer Erfinder entwickelt speziellen Schlitten für Fahrten abseits der Piste

Dieter Blessing ist von Tiefschnee begeistert. Er hat einen speziellen Schlitten entwickelt, der bremsen und Kurven fahren kann. Das ungewöhnliche Gefährt bietet zum Beispiel auch Kranken wieder eine Chance auf Schneespaß.

Das Ausprobieren liegt Dieter Blessing im Blut. Er ist ohne Frage das, was man einen Alpinisten nennt und das Probieren machte ihn schließlich zum Erfinder. Schon als Zwölfjähriger stapfte er mit den alten Holzski von der Tante über den Schultern auf eigene Faust von seinem Heimatdorf aus los, und schaute an einem geeigneten Hang, wie Skifahren wohl funktionieren könnte. "Damals gab es noch richtige Winter, auch in der Nähe von Stuttgart konnte man Skifahren", erzählt er. "Es gab immer ein paar Leute, die schon mal einen Skikurs gemacht hatten und dann habe ich mir einfach das ein oder andere abgeschaut." Die Begeisterung für die Alpen entdeckte Blessing dann auf einer Skifahrt in die Dolomiten. Damals war er 16 Jahre alt. Auch 48 Jahre später ist seine Liebe zu den Bergen ungebrochen. Aus dem Skifahren in der Heimat wurden anspruchsvolle Skitouren in den Alpen und im Sommer stehen die Gipfel der zahlreichen 4000er der Schweiz auf seinem Plan.

Besucht man ihn in seinem kleinen Büro in der Fritz-Arnold-Straße, sitzt er mit Funktionsshirt und Mütze am Schreibtisch, ganz so, als sei er jederzeit bereit, ins Auto zu springen und sich auf den Weg zum nächsten Gipfel zu machen. Als er genau dorthin unterwegs war, kam ihm auch die Idee für sein großes Herzensprojekt. "Ich bin begeisterter Skitourengeher. Man steigt auf und fährt mit den Ski ab. So weit so gut. Als ich in Damüls dann eine größere Gruppe Schneeschuhgeher beobachtete, kam es mir plötzlich völlig abwegig vor, mit Schneeschuhen den Gipfel zu erklimmen und dann den gleichen Weg wieder abzusteigen.

" Das war die Geburtsstunde einer Idee, die rund vier Jahre später fertig entwickelt in seiner Werkstatt in Konstanz steht und 7,7 Kilogramm wiegt: Der Snowbraker, übersetzt Schneebrecher.

Das Gefährt Schlitten zu nennen wird der Sache irgendwie nicht ganz gerecht, denn ein klassischer Schlitten taugt eben gerade nicht zu dem, was der Snowbraker kann – das stellte Dieter Blessing schon ganz zu Anfang im Selbstversuch fest: "Ich habe mir einen ganz normalen Davoser Schlitten, also einen Holzschlitten, gekauft. Mit dem wollte ich dann an der Diavolezza von rund 3000 Metern im freien Gelände abfahren", erzählt Blessing. Es war riskant und funktioniert nicht wirklich. Aber immerhin wusste der gelernte Automobil-Ingenieur danach, was so ein Schlitten für abseits der Piste (Freeriden) können muss. Der Snowbraker hat jetzt zwei breite Auflageflächen mit speziellem Ski-Belag für genug Stabilität im Tiefschnee, gezackte Edelstahlbremsen für mehr Halt auf Eis und Steilhängen sowie Halterohre aus Carbon. Mit dem Zugseil wird er am Rucksack befestigt oder auf den Rücken geschnallt und dann mit Schneeschuhen an den Füßen Richtung Gipfel transportiert.

Ganz so einfach zu fahren wie ein normaler Holzschlitten ist der Snowbraker dann doch nicht. Wer einen davon bei Blessing kauft, bekommt deshalb einen Tag Einführung in die Materie Schlitten-Freeriden inklusive. "Wer schon Ski oder Snowboard fahren kann und ein Gefühl für den Tiefschnee hat, hat natürlich einen Vorteil. Aber auch jeder andere kann das Fahren lernen." Blessings persönlicher Höhepunkt: Erst vor Kurzem hat er ein Exemplar an ein Ehepaar aus Bayern verkauft – er begeisterter Bergsteiger und Skifahrer, sie an Multipler Sklerose erkrankt. Nach einem Tag im Schnee war dank des Schlittens klar: In Zukunft können die beiden wieder gemeinsam in den Bergen unterwegs sein.

Hat man es dann einmal geschafft, den Snowbraker zu beherrschen, sind der Fantasie bei der Auswahl der Tour keine Grenzen gesetzt. Dieter Blessing klickt am Computer begeistert durch seine Fotos, fast alle Ordner auf seinem Computer und E-Mails in seinem Posteingang tragen die Namen Touren, Spuren oder Routen. Bis zu 35 Grad Hangneigung schafft der Freeride-Schlitten und natürlich hat Blessing das höchstpersönlich und mehrfach ausprobiert. Wenn er von seinen Lieblingsgebieten schwärmt, scheint es, als kenne der Ingenieur kennt dort jeden Stein, jeden tiefverschneiten Hang und jeden Grat mit Namen. Die Spuren, die der Snowbraker im Schnee hinterlässt, hat er sich sogar als Postkarte drucken lassen. Denn, und auch das ist neu: mit dem Schlitten kann man Kurven fahren und carven wie mit Skiern.

Mit seiner Erfindung baut sich Blessing nebenher eine neue Firma auf. Das ist sein Traum. "Es ist ein Nischenprodukt, ganz klar. Aber ich stecke 100 Prozent meiner Zeit in die Idee. Am Anfang braucht man einfach fünf bis zehn begeisterte Leute, die eigenständig Schneeschuhtouren gehen und am besten auch die Einführungskurse geben können", sagt er. "Und wenn die Begeisterung da ist, dann funktioniert alles ganz von selbst."

Ausprobieren

Wer den Snowbraker einmal testen will, kann den Freeride-Schlitten mit Bremsen bei Magic Mount an der Unteren Laube 16 in Augenschein nehmen. Im Safiental, in St. Antönien und in Davos Pischa (alle im Kanton Graubünden in der Schweiz), stehen Snowbraker, die man ausleihen und unter Anleitung ausprobieren kann. Einen Tag inklusive Einführung gibt es ab 50 Franken, zum Beispiel beim Snowbraker-Tag am 19. Februar im Safiental. Beim Kauf gibt es das Snowbraker-Basismodell ab 839 Euro. (jch)

Infos, Touren und Video unter www.snow-braker.com