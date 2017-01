Konstanz Siemens-Areal: Baufirma will auf Qualität setzen

Das verkaufte, ehemalige Siemens-Areal an der Bücklestraße soll viele Freiflächen erhalten. Auch hierbei will der neue Eigentümer eng mit Stadt kooperieren, zudem sollen sich Bürger in das Projekt einbringen können.

Qualität vor Quantität, diese Losung gibt Alexander Stuchly für die Bebauung des Siemens-Areals aus. Der Geschäftsführer der i+R Dietrich Wohnbau GmbH aus Lindau bekräftigt, das Industriegelände in einem konstruktiven Miteinander mit der Stadt Konstanz entwickeln zu wollen. Das Unternehmen mit österreichischen Wurzeln hat das Gelände für 28,6 Millionen Euro von der Valad-Gruppe erworben.

Diese Summe liegt erheblich über dem von Gutachtern errechneten Verkehrswert von 24 Millionen Euro, wie der SÜDKURIER bereits berichtete und zudem in Unterlagen für die nächste Sitzung des Gemeinderats genannt ist. Er soll sich am Donnerstag, 26. Januar (ab 16 Uhr, Ratssaal), für einen Verzicht auf das Vorkaufsrecht aussprechen. Erst damit können Valad und i+R Dietrich Wohnbau den Kaufvertrag rechtlich abschließen. Die Stadt hatte einst selbst um das Areal mitgeboten, hatte aber wegen der stark unterschiedlichen Preisvorstellungen zurückgezogen.

Alexander Stuchly und die hinter der Dietrich Wohnbau GmbH stehende i+R-Gruppe aus dem vorarlbergischen Lauterach haben sich auf die Nachnutzung von Industriebrachen spezialisiert. Zu den größten überplanten zähle bislang ein Gelände mit 30 000 bis 40 000 Quadratmeter. Das 70 000 Quadratmeter Areal in Konstanz übersteige die bisherigen Dimensionen bei weitem, ist sich der Geschäftsführer bewusst: "Es ist eine sehr große Industriebrache", sagt er mit Respekt. Konstanz sei für das Unternehmen jedoch sehr interessant und zugleich nicht unbekannt. In der Jungerhalde wird i+R Dietrich Wohnbau als Generalunternehmer den Entwurf des Dornbirner Architekten Johannes Kaufmann für ein Pflegeheim und einen Kindergarten umsetzen. Sie hatten sich bei einem Wettbewerb gegen die Konkurrenten durchgesetzt. Die AWO wird das Pflegeheim später betreiben.

Wie viele Wohnungen auf dem Siemens-Gelände enstehen werden, kann Alexander Stuchly noch nicht sagen. Es werden mit Sicherheit mehrere hundert sein. Für konkrete Angaben will Stuchly erst eruieren, was sich Konstanz an der Bücklestraße wünscht. Eine enge Zusammenarbeit mit der Bauverwaltung soll für Aufklärung sorgen, aber auch eine Bürgerbeteiligung. Die Konstanzer sollen die Chance erhalten, sagt Stuchly, sich in das Projekt einzubringen. Wie das aussehen könnte, hierzu will das Wohnbauunternehmen ein Bürgerbeteiligungs- und Informationskonzept erarbeiten und umsetzen. Dazu hat es sich über eine mit der Stadtverwaltung geschlossene Absichtserklärung verpflichtet. Mehr noch: Der neue Eigentümer hat sich damit auch eine urbane Nutzungsmischung, vorranging mit Wohnen, Gewerbe, Dienstleistung und Kinderbetreuung, eine soziale Mischung im Quartier, die Integration von Baugruppenprojekten, die Vernetzung in die benachtbarten Quartiere, ein attraktives Mobilitätskonzept und die Einbindung regenerativer Energien zur Auflage gemacht. Vor allem soll das Viertel autofrei werden mit viel Grün- und Freiraum. Für Stuchly eine willkommene Abmachung, wie er sagt: "Außenanlagen liegen uns am Herzen, wir sind es gewohnt, damit zu planen."

Der Geschäftsführer verschweigt nicht, dass das Projekt für sein Unternehmen ausreichend Rendite abwerfen muss. In welchem Umfang das gelingt, hängt maßgeblich auch von der Anzahl der Wohnungen ab. Interessant dürfte die Frage werden, wie hoch die Neubauten werden. Aktuell besteht ein Bebauungsplan aus dem Jahr 1997, in dem vier- bis fünfgeschossige Gebäude festgeschrieben sind. Bis wann das Siemens-Areal ein neues Wohnviertel in Petershausen sein wird, darüber spekuliert Stuchly selbst. Er wagt eine Prognose über den Spatenstich: Der könnte im Jahr 2020 sein, eine Bauzeit gibt er mit etwa fünf Jahren an. Vorausgehen wird ein städtebaulicher Wettbewerb. Womit die Baufirma ihren Anspruch erreichen will, Qualität vor Quantität.

Ein neues Viertel

Das Siemens-Areal ist sieben Hektar groß und wird begrenzt von Bücklestraße, Elberfeldspange und Bahnlinie. Es liegt im westlichsten Teil Peterhausens. Auf der gegenüberliegenden Seite der Bahnlinie sind in den vergangenen Jahren auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs rund 700 Wohnungen entstanden. Wo Siemens, genauer gesagt ein Tochterunternehmen, bis zum Umzug an die Byk-Gulden-Straße Sortieranlagen für Gepäck, Briefe und Pakete produziert hat, waren einst Telefunken und AEG. In Vergangenheit ist bei der Frage nach einer Bebauung des Areals die Größenordnung von etwa 450 Wohnungen genannt worden.