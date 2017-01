Konstanz Sie suchen Isabels Retter im Kampf gegen den Krebs: Große Typisierungsaktion im Bodenseeforum

Mehrere tausend Menschen werden am Sonntag ins Bodenseeforum Konstanz kommen mit dem festen Willen, einer jungen Frau aus Konstanz oder einem anderen der vielen Leidensgenossen weltweit zu helfen.

Isabel Allert hat im Herbst des vergangenen Jahres erfahren, dass sie unter einer Form von Leukämie leidet. Zwei Chemotherapien in der Uni-Klinik Freiburg hat sie seither hinter sich gebracht. Was die 18-Jährige unbedingt benötigt für ihre Heilung, ist eine passende Knochenmarkspende. Daher wird am kommenden Sonntag, den 22. Januar ein Aktionstag der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS durchgeführt. Seit 1991 existiert diese Datei – und seither konnten Stand gestern 60 744 Menschen weltweit geholfen werden. Mit mehr als sechs Millionen registrierten potenziellen Lebensrettern ist die DKMS die weltweit größte Stammzellspenderdatei.

Die Hilfsbereitschaft ist riesig. Zahlreiche Prominente haben bereits aufgerufen, am Sonntag ins Bodenseeforum zu kommen und sich registrieren zu lassen. Unter anderem der ehemalige Radprofi Udo Bölts, ein Freund der radsportbegeisterten Familie Allert: "Gesundheit ist das wichtigste Gut. Und ein Leben zu retten das beste, was man im Leben machen kann. Deshalb bin ich nicht nur selbst bei der DKMS registriert, sondern unterstütze auch von Herzen die Aktion für Isabel. Also, bitte alle vorbeikommen und registrieren lassen. Stäbchen rein, Spender sein und das ohne großen Aufwand.“

Das sind Isabels prominente Unterstützer Der Handballer der HSG Konstanz, Fabian Schlaich

Der Handballer der HSG Konstanz, Fabian Schlaich Die Moutainbike-Olympiasiegerin Sabine Spitz

Die Moutainbike-Olympiasiegerin Sabine Spitz Der Schauspieler Oliver Wnuk

Der Schauspieler Oliver Wnuk Der Schauspieler Mark Keller

Der Schauspieler Mark Keller Der ehemalige Radrennfahrer Udo Bölts

Moutnainbike-Olympiasiegerin Sabine Spitz gehört ebenfalls zu den Unterstützenr des Aktion. Schauspieler wie Oliver Wnuk aus Konstanz oder Mark Keller aus Überlingen folgten. Sie schickten unter anderem Videobotschaften an ihre Fans und forderten sie auf, sich an der Aktion zu beteiligen. Das amerikanische Netzwerk Ravelry, was übersetzt so viel wie aufdröseln, trennen oder entwirren heißt, ruft ebenfalls weltweit zur Spende für Isabell auf und erreicht damit rund 5,2 Millionen Menschen. Die Seite stellt Werkzeug für die Organisation von Handarbeiten wie Stricken, Häkeln, Spinnen und Weben zur Verfügung. Ein Fernbus-Unternehmen finanziert die Reisen der Eltern zwischen Konstanz und Freiburg mit Freifahrten.

Auch in Konstanz ist die Resonanz groß: Die Zweitligahandballer der HSG Konstanz haben ein Paket mit diversen Fanartikeln, VIP-Tickets und einem festilichen Abendessen geschnürt. Der Meistbietende erhält das Paket, der Erlös wird komplett für den Sonntag gespendet. Wer mitbieten möchte, kann sein Angebot an diese Adresse mailen: presse@hsgkonstanz.de. Die Mannschaft wird am Sonntag ebenfalls bei der Typisierungsaktion anwesend sein und Freikarten an Helfer und Spender verteilen. Oberbürgermeister Uli Burchardt hat die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernommen.

Wer bei solchen Aktionstagen seine Speichelprobe abgibt und sich somit typisiert, kommt automatisch in eine weltweite Datei. Die Registrierungskosten lagen vor 20 Jahren noch bei 600 D-Mark, also rund 300 Euro – heute sind es nur noch 40 Euro. Daniel Wilhelm von der Spenderneugewinnung der DKMS berichtet: "Wir sammeln Spendengelder im Kampf gegen Blutkrebs, um damit zum Beispiel auch Registrierungskosten finanzieren und Patienten besser unterstützen zu können." Die gemeinnützige GmbH ist daher dringend auf Spenden angewiesen – sowohl in Sachen Knochenmark für die Patienten als auch monetärer Art für die Finanzierung von Registrierung und Blutstammzelltransplantation.

Der Aktionstag

Am Sonntag findet die Registrierungsaktion für Isabel Allert von 11 bis 16 Uhr im Bodenseeforum Konstanz statt. Hier werden Spender in die Datenbank von DKMS oder der Schweizer Datei SBSC aufgenommen. Die Registrierung geht einfach: Ein Wangenschleimhautabstrich wird mit Wattestäbchen durchgeführt, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Schweizer registrieren sich am Aktionstag bei SBSC, Deutsche bei der DKMS. Die Kosten werden durch Spenden finanziert.