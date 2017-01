Konstanz Sie machten den Kiosk in der Gottlieberstraße zu einer Institution

17 Jahre lang führten Anita und Ernst Wellmann den Kiosk in der Gottlieberstraße. Jetzt gehen sie in den Ruhestand.

"Mich hat fast der Schlag getroffen. Kummed ihr nimme?", wendet sich eine Stammkundin an Anita und Ernst Wellmann bei einer zufälligen Begegnung. Nicht alle Stammkunden haben gewusst, dass das Ehepaar nach 17 Jahren seinen Kiosk in der Gottlieberstraße aufgibt, um nun den Ruhestand zu genießen. Umso überraschter sind sie jetzt, da plötzlich Fremde hinter dem Kiosk-Tresen stehen. Natürlich freuen sich die Kunden für Wellmanns, aber trotzdem: "Des isch traurig. Da werred alle enttäuscht sein", sagt eine Dame. Leicht fällt Anita und Ernst Wellmann die Umstellung zugegebenermaßen auch nicht. "Wir vermissen die netten Gespräche, die wir immer gehabt haben", sagt Ernst Wellmann.

Den Kiosk haben Wellmanns zu einer Institution gemacht. "Am Schnutzige Dunschtig 1999 bin ich hier vorbeigelaufen und sah das Schild ,Kiosk zu vermieten'", erinnert sich Anita Wellmann. Die Firma Kupprion erstellte seinerzeit an dieser Stelle einen Neubau. "Ich war sofort hell begeistert", sagt Einzelhandelskaufmann Ernst Wellmann, der zuvor in der Automobilbranche tätig war. Den Bedarf hatte er sofort erkannt. "Hier gab es ja weit und breit nichts. Der Standort an der Kreuzung ist ideal", sagt er. Nur mit Zeitungen, Zeitschriften, Tabakwaren und Getränken hätte sich das Geschäft natürlich nicht halten können. "Eine Lotto-Annahmestelle hatte hier wirklich gefehlt." Dieses Angebot sicherte denn auch die Zukunft des Kiosks.

Natürlich musste sich der neue Kiosk erst einmal etablieren. Die Paradiesler waren zunächst zurückhaltend, entdeckten ihn dann aber rasch für sich. Eine treuere Kundschaft hätten sich Wellmanns gar nicht wünschen können. "Während des Rückbaus der Gottlieberstraße sind unsere Kunden durch den Matsch gelaufen, um zu uns zu gelangen. Das fand ich unglaublich toll", sagt Ernst Wellmann dankbar. Die 17 Jahre Kiosk-Betrieb haben dem Ehepaar viel Freude bereitet. Aber jetzt ist es Zeit für den Ruhestand. Radfahren und Reisen stehen ganz oben auf dem Programm der neuen Unruheständler.