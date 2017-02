Konstanz Sie kommen in der Nacht: Einbrecherbande versetzt Region Konstanz in Angst und Schrecken

Sie kommen in der Nacht: Einbrecherbande versetzt Region Konstanz in Angst und Schrecken

Sie kommen, wenn die Bewohner schlafen: Eine Serie besonders dreister Einbrüche versetzt die Polizei in Alarmbereitschaft. Offenbar sind Profis am Werk. Hier lesen Sie, wie Sie sich schützen können.

"Das ist eine neue Qualität", sagt Bernd Schmidt, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. "Es ist sehr frech, in aller Seelenruhe in ein Haus einzusteigen, während die Bewohner oben in ihren Betten liegen und schlafen." Die Täter hätten offenbar Nerven wie Drahtseile, "das sind Profis". Seit einer Woche scheint eine Einbrecherbande im Konstanzer Umkreis unterwegs zu sein und bricht auf ähnliche Art und Weise in Häuser ein. Bis Mittwoch, so berichtet die Polizei, seien acht solcher Einbrüche gemeldet. Fünf davon waren vollendet, drei wurden abgebrochen. Bernd Schmidt: "Der Täter bohrt ein Loch von außen in den Rahmen des Fensters oder der Tür, fährt dann einen Gegenstand durch dieses Loch und öffnet damit Tür oder Fenster."

Es fing an in der Nacht auf Donnerstag der vergangenen Woche auf der Reichenau. Während die Bewohner schliefen, drang ein Täter über die Terrassentüren in zwei Wohnhäuser im Sonnenblumenweg ein. Der Täter nahm in beiden Fällen Bargeld in dreistelliger Höhe mit. Der Versuch, auch in ein drittes Wohnhaus im Sonnenblumenweg einzudringen, scheiterte, da die Bewohnerin durch Geräusche aufgeweckt wurde und das Licht anmachte. Dann ging es weiter nach Hegne. Hier verschaffte sich der Täter in zwei Häuser Zugang und bediente sich bei den Wertgegenständen. In der Nacht auf Dienstag dieser Woche drang ein Täter in zwei Häuser in der Richard-Dilger-Straße und in der Gallus-Zembroth-Straße ein und entwendete Bargeld und persönliche Dokumente im Wert von mehreren Hundert Euro. Auch hier bohrte der Täter ein kleines Loch unterhalb des Griffs und öffnete mit einer Schlinge die Terrassentür und ein Fenster.

Bei einem weiteren Wohnhaus in der Richard-Dilger-Straße gelang ihm das Öffnen der Terrassentür auf die beschriebene Art nicht. Auch in Konstanz gab es zuletzt zwei Einbrüche, die die Polizei derzeit allerdings nicht zu der Serie zählt.

Bernd Schmidt rät, nicht den Held zu spielen, wenn ein Einbrecher nachts im Haus vermutet wird. "Am besten sofort die Polizei anrufen", sagt er. "Lieber einmal zu oft als einmal zu wenig anrufen. Aber niemals die direkte Konfrontation mit dem Einbrecher suchen." Die Polizei sei derzeit sensibilisiert und daher verstärkt auf Streife unterwegs. "Wann und wo, können wir aus ermittlungstechnischen Gründen nicht verraten", so Bernd Schmidt. Ganz aktuell arbeite eine Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei in Radolfzell an der Einbruchserie. "Die Kollegen führen umfangreiche Ermittlungen durch." Die Opfer der Einbrüche sollen derzeit auf Geheiß der Polizei aufgrund der aktuellen Ermittlungen nicht in der Öffentlichkeit reden. "Wir müssen jeden einzelnen Hinweis auch am Tatort nachgehen", erklärt Bernd Schmidt. "Leider kann es da schnell passieren, dass Schilderungen der Opfer über den Tatort unbewusst den Tätern in die Hände spielen und sie dadurch gewarnt sind."

Im Landkreis Konstanz wurde 2015 beim Wohnungseinbruch eine hohe Aufklärungsquote mit 51,4 Prozent erzielt. Ein Grund ist die Aufklärung mehrerer großer Einbruchsserien durch die Ermittlungsgruppe Einbruch, die speziell dafür geschaffen wurde. Auch für das Jahr 2016 wird für den Landkreis Konstanz eine ähnlich hohe Aufklärungsquote erwartet. Die landesweite Aufklärungsquote 2015 lag bei 17,3 Prozent, im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums (Landkreise Konstanz, Sigmaringen, Bodenseekreis, Ravensburg) bei 31,10 Prozent. Das Polizeipräsidium Konstanz lag damit im Jahr 2015 an der Spitze sämtlicher Präsidien im Land.

Ein Opfer berichtet

Michael Müller (Name geändert) wurde im November 2014 Opfer eines Einbruchs. Er möchte nicht erkannt werden, bittet darum, weder Name noch Bild von ihm zu veröffentlichen. Der Konstanzer verbrachte damals den Tag mit seiner Frau in Vorarlberg. Als die beiden abends nach Hause kamen, fiel ihnen sofort die nur angelehnte Haustür auf. "Wir wussten sofort, dass etwas nicht stimmt." Der Täter nahm alles mit, was einen Wert darstellte: Computer, Münzsammlung, Tresor. "Da wurde gezielt gesucht, wahrscheinlich mit einem Metalldetektor", erzählt Michael Müller. Der Einbrecher hatte keine Probleme einzudringen, trat die Tür auf. "Über eine einbruchsichere Tür hatten wir uns vorher nie Gedanken gemacht", sagt Müller. "Das war ein komisches Gefühl zu sehen, wie einfach eine Tür aufzutreten ist."

Im Frühjahr 2015 wurde eine georgische Bande festgenommen, die für diesen und andere Einbrüche in Konstanz verantwortlich war – unter anderem im selben Haus. Die Müllers kamen mit der psychischen Belastung nach dem Einbruch in die private Eigentumswohnung gut zurecht. "Es waren eher Bekannte und Verwandte, die schockiert waren. Wir haben das gut weggesteckt." Ihre Etagenwohnung liegt im siebten und obersten Stockwerk eines Gebäudes. "Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass ganz oben nicht eingebrochen wird", sagt Michael Müller. "Hier fühlen sich Einbrecher ungestört und können in aller Ruhe eine Wohnung ausräumen." Er rät, sich Gedanken zu machen, um Einbrechern das Leben so schwer wie möglich zu machen. "Hinterher ist es zu spät und niemand rechnet damit, selbst zum Opfer zu werden."

So machen Sie Ihre vier Wände sicher