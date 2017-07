Konstanz Sie haben es geschafft: Das sind die Konstanzer Schulabgänger des Jahres 2017

Hunderte Schüler starten in neuen Lebensabschnitt: Die Konstanzer Schulen haben ihre Absolventen in ihre Zukunft entlassen. Die Preise, die viele von ihnen erhalten haben, belegen Ehrgeiz und Engagement.

Die Feste sind gefeiert, die Bälle durchtanzt – nach stilvollen Abschlussfeiern und der Zeugnisausgabe beginnt für viele hundert junge Menschen aus Konstanz und den Nachbargemeinden ein neuer Lebensabschnitt. Sie haben ihr Abitur, ihre Mittlere Reife oder ihren Werkrealschulabschluss geschafft und stehen jetzt vor den wohl schönsten und zugleich wohl schwierigsten Fragen in einem jungen Leben: Was soll aus mir werden? Was will ich machen und wo gehe ich hin?

Ob sie gleich in eine Ausbildung starten, sich mit einem Job etwas Geld verdienen, ob sie erst einmal reisen und die Welt erkunden oder sich an einer anderen Schule noch einen weiteren Bildungsabschluss erarbeiten – die hohe Zahl an verliehenen Preisen zeigt, wie viele ehrgeizige und engagierte Schüler es in der Stadt gibt. Auffallend ist auch: Der weitaus häufigste Bildungsabschluss ist in Konstanz das Abitur, während die Zahl derer, die die Schule mit einer Hauptschulabschlussprüfung oder einer Mittleren Reife verlassen, seit Jahren sinkt. Doch zu welchem Abschluss auch immer, ob locker mit Traumnote erreicht oder mit zäher Mühe hart errungen: Der SÜDKURIER gratuliert allen Schulabsolventen und wünscht für die Zukunft nur das Beste.

Sie haben es geschafft: Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Marlon Antakli, Alisa Arik, Dilara Aygün, Rebekka Bärthele, Paulina Barz, Jule Baumhauer, Lara Beck, Valdrin Bekaj, Peter Bemetz, Raul Biehrer, Jonas Blattmann, Konrad Bogen, Jessica Böhme, Rebecca Braun, Sandrina Breuninger, Sabrina Brusch, Emanuel Christen, Leonie Duve, Youssef El Hannach, Johanne Elsner, Paula Eschger, Michele Fasano, Julika Feldmann, Kim Fischer, Magnan Fischer, Felix Francke, Elia Galizia, Hannah Galler, Johannes Gärtner, Lukas Geisenberger, Johanna Geiser, Marcel Geist, Nino Geist, Myriam Givens, Alina Glaser, Julian Gmünder, Laila Gmünder, Andre-Christian Göhring, Anna-Jacqueline Göhring, Lukas Göttelmann, Johannes Graf, Hannah Haase, Marius Herrmann, Franziska Hess, Carolin Hipp, Hanna Holm, Svenja Hugel, Clara-Maria Hummel, Sascha Kammerer, Solveig Kaspar, Pia Kautz, Pia Ketelhut, Sarah Kirstein, Nina Kleditzsch, Kim-Enya Knackstedt, Katharina Knüfer, Tunahan Kocaustaoglu, Anton Köhler, Ellen König, Leon König, Lars Korn, Sylvia Krauze, Paula Kreibich, Carla Küppers, Mirjana Laukhuf, Philip Lengefeld, Arno Lindner, Patrick Link, Daniel Loder, Anton Löwe, Rudolf Lützow, Carla Mädel, Anna Marx, Lisa Mast, Yannick May, Maxine Mayer, Ines Mecking, Fabienne Melbert, Annkathrin Merkt, Chiara Meyer, Cleo Mierzwa, Tobias Mosbrugger, Suzan Muhamad, Cara Müller-Fehrenbach, Nick Munjak, Mathias Neidhart, Julia Neschen, Marc Neumann, Olga Noskova, Madeleine Nussbaumer, Lyubomyr Pankevych, Niklas Pelz, Manuel Pick, Milan Piltan, Paul Prechtel, Heiner Prey, Luis-Philipp Räther, Maximilian Rometsch, Leoni Rothmund, Alain-Daniel Rudolf, Paulina Schimmelfennig, Jennifer Schnurr, Sima Schüler, Yannic Schwarz, Lucie Seibt, Julian Seyd, Angelina Sirrenberg, Christos Skoufis, Haito Spitzhüttl, Hjördis Spreckelsen, Schenay Stader, Mara Stauder, Alexandra Stegmiller, Aaron Steiner, Janina Stifel, Rebecca Stoll, Lina Thimm, Peggy Veeser, Edgar Voß, Vivienne Wegner, Nathalie Wiehl, Julia Wiesner, Yuan Yuan Wu, Siran Zhu, Marc Zimmermann, Alicia Zörner, Patrick Zwick.

Heinrich-Suso-Gymnasium: Regula Charlotte Amer, Humanismus-Heute Griechisch; Europ. Gym., Philipp Bäurer, Marie Beck, Jonathan Becker, Europ. Gym. , Luise Becker, Kunstpreis der Schule, Erik Besuden, Elisabeth Brackemann, Sujazzo-Big-Band-Preis, Preis Mädchenchor, David Buggle, Alfred-Maul-Gedächtnismedaille, Danja Bumler, Simon Martin Ebert, Preis für sehr gute Gesamtleistungen, Preis für neue Sprachen Französisch, Musikpreis, Preis f. Jugend-Sinfonie-Orchester; Preis für Gemischten Chor, Alexia Valerie Ege, Sophie Naomi Egervari, Preis für Gemischten Chor, David Exner, Heike Angela Fiedler, Humanismus-Heute Griechisch; Preis für Gemischten Chor, Kathrin Gaupmann, Humanismus-Heute Griechisch, Preis f. Mädchenchor, Preis f. Jugend-Sinfonie-Orchester, Jan-Nicolai Geistler, Europ. Gym. , Informatik-Preis der Schule, Maximilian Alexander Ghanem, Europ. Gym. , Sebastian Ghöde, Felix Pascal Griener, Sujazzo-Big-Band-Preis, Preis f. Jugend-Sinfonie , Clemens Gronbach, Philipp Sebastian Groß, Preis für sehr gute Gesamtleistungen, Kunstverein Preis; Sozialpreis, Sujazzo-Big-Band- Preis, Esther Amina Hannemann, Europ. Gym., Preis f. Jugend-Sinfonie-Orchester, Frederic Hardy, Preis für Gemischten Chor, Loreena Harter, Humanismus-Heute Griechisch, Shayan Hekmat, Adrian Hoppe, Preis f. Jugend-Sinfonie-Orchester, Max Ilse, Sebastian Jäger, Jerôme Jordan, Europ. Gym. , Preis für sehr gute Gesamtleistungen, Leonie Kleinöder, Nicoletta Koch, Preis für sehr gute Gesamtleistung in Religion, Preis Mädchenchor, Preis f. Jugend-Sinfonie-Orchester, Konstantin-Niklas Krampe, Lisa Kreitmeier, Biologie Preis der Schule, Anna Lara Küchler, Sarah Lehn, Carlotta Lichtenauer, Dore Mühlhäußer, Vanessa Müller, Preis für sehr gute Gesamtleistungen, Preis für neue Sprachen Englisch und Französisch, Sujazzo-Big-Band-Preis, Sabrina Mutterer, Preis für Gemischten Chor, Nora Neher, Preis des Kunstvereines, Elena Obermaier, Marco Pappalardo, Clemens Reichel, Preis f. Jugend-Sinfonie-Orchester, Friederike Riehle, Preis f. Jugend-Sinfonie-Orchester; Preis für Gemischten Chor, Jan Constantin Röhl, Johanna Schlegel, Preis für sehr gute Gesamtleistungen, Humanismus-Heute Griechisch; Franz-Schnabel-Medaille (Geschichte); Scheffelpreis; Europ. Gym. ; Preis f. Jugend-Sinfonie-Orchester, Yasmin Schöller, Preis f. Jugend-Sinfonie-Orchester, Christopher Schonert, Klara Maria Schrempp, Mathematik-Preis der Schule, Gregor Suchan, DPG-Mitgliedschaft; Preis für sehr gute Gesamtleistungen; DMV-Preis (Mathematik), Tobias Taubner, Monika Ullmann, Patrick Florian Volz, Jakob Nepomuk Voosen, Europ. Gym. , Elias Wahl, Preis für Gemischten Chor, Noemi Weber, Anselm Wesner, Hegau-Geschichtspreis, Tim Winter, Preis für sehr gute Gesamtleistungen, DPG-Buchpreis und Mitgliedschaft; GDCH-Chemiepreis; Dentsply-Preis Chemie; Konstanzer Literaturpreis , Naturwissenschaftlicher-Preis der Schule, Mathematik-Preis der Schule, Preis f. Jugend-Sinfonie-Orchester, Judith Würfel, Mathematik-Preis der Schule, Viktor Zajic.

Marie-Ellenrieder-Gymnasium: Maximilian Leopold Alexander Adomat, Nicolas Armbruster, Alice Auciello, Luisa Kirsten Bauer, Friederike Yen Born, Lena Maria Bottlang, Jarne Sandro Buchmann, Jascha Marcel Dominique De Muynck, Rafael Marian Diesch, Emma Dietrich, Marwin Dittrich, Letizia Raffaela Divava, Julian Rico Ebelt – katholische Religion, Jeanne Antonia Englert, Felix Erne, Quentin Benedikt Fietzek, Sophia Foltin – Ethik, Juan Miguel Fresquet Romanov, Felix Amadeo Fries – evangelische Religion, Tim Fuhrmann, Simon Hoa Born, Laura Gaschzik, Judith Caroline Gerdel, Nina Glorija Glisic, Emilia Josephine Göttlich – Geographie, Timothy Gray, Julius Grimm, Theodor Hartmann, Daniel Xaver Hartmannsgruber, Luka Ariane Hartung, Anna Charlotte Hennige, Antonia Verena Herbst, Julia Hoffmann, Nikita Pia Jensen, Svenja Joho, Anica Celine Keck – Musik (Schulpreis), Jana Keller, Vanessa Carolin Kengelbacher, Isabel Klagges, Aida Kocan, Leander Schneider, Louise Christin König, Zoé Danae Kosmidis – Französisch, Alana Krienitz, Leon Krix, Tina Johanna Kronenthaler, Tamara Carolina Kutt, Janina Maja Lamersdorf, Viktor Lang, Adrian Lemke Segura, Nikolas Alexander Leuthold – Wirtschaft, katholische Religion, Nina Lickert, Angela Litz – Scheffelpreis für Deutsch, Marlene Lorenz, Kerry Mahmud, Laura Louise Martin, Manuel Tobias Matern, Moritz Mathy, Elena Isabell Jessica Metzl – Geographie, evangelische Religion, Leah Gina Misol, Thien Quan Nguyen, Franziska Sophie Laetitia Obergfell – Mathematik (DMV), Marina Ostergaard, Hannes Ott – Sport (Maul-Medaille), Leon Antal Parcsami, Jule Elea Paul, Akis Jannis Rachoutis – Preis Stadt Konstanz für Deutsch, Wirtschaft, Mathematik (Schulpreis), Physik (DPG), Gesamtbester, Leon Lucas Rambach, Malte Gabriel Reichl, Marlon Emanuel Renner, Theresa Rudolf, Daniele André Sauter, Carla Maria Schenk, Noah Scheuing, Sarah Schillinger, Nils Carsten Schreiner, Noah David Schuler, Helena Schulter, Elena Constanze Secci, Mascha Siepmann, Emily Spingler, Kim Nicola Lara Targan – Deutsch (Schulpreis), Englisch, Bildende Kunst, Ethik, Mathematik (Schulpreis), Lennie Joseph Thompson, Jil Laura Tölderer, Vincent Tim Vietor – Englisch, Sozialpreis des Fördervereins, Anne Wilhelmina Voss – Biologie, Marlene Vovan, Sheena Wehrle, Caroline Weidemann, Line Weiß, Jana Zoe Werner, Tim Widmann, Nadine Willing, Jonas Zachenbacher, Julia Caroline Zerres, Katharina Zimmermann, Laura Eva Monica Zink, Maie Charlotte Zörner

Zeppelin-Gewerbeschule, Technisches Gymnasium: 55 Schülerinnen und Schüler haben an der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz am Technischen Gymnasium das Abitur am 29.06.2017 erfolgreich abgelegt: Philina Annabring, Radolfzell, Moritz Aschpurwis, Konstanz, Mattis Berg, Konstanz, Schulpreis Wirtschaft, Fridolin Blum, Reichenau, Niko Bohl, Lengwil (Schweiz), Sidney Timothey Burckhardt, Konstanz, Nazli Demiralp, Konstanz, Niklas Jan Eckhoff, Konstanz, Schulpreis Englisch, Lara End, Konstanz, Jessica Erne-Dorropio, Konstanz, Benjamin Faller, Konstanz, Schulpreis Mathematik; DPG-Preis Physik, Luca Fioravanti, Konstanz, Maxim Fries, Konstanz-Litzelstetten, Florian Fritz, Konstanz, Lob, Marlon Fritzsche, Konstanz, Manfred Gasser, Reichenau, Nina Gebhart, Engen, Konstanzer Abiturientenpreis, Nicolas Geier, Radolfzell, Robin Genz, Steisslingen, Schulpreis Computertechnik, Sascha Hildebrand, Liggeringen, ChristophHippe, Konstanz, Jonas Jung, Konstanz, Janto Just, Konstanz, Anna Celine Kasig, Konstanz, Marian Keller, Konstanz, Janek Kindinger, Konstanz, Schulpreis Spanisch, Marvin Klett, Konstanz, Ellen Knopp, Konstanz, Kai Kreissner, Konstanz, Jahrgangsbester; Schulpreis Mathematik; Schulpreis Wirtschaft; Schulpreis REV, Lina Lander, Konstanz, Schulpreis Mathematik, Alexa Maag, Uhldingen, Schulpreis Mathematik, Philipp Martin, Konstanz, Florian Morina, Radolfzell, Tizian Sven Müller, Konstanz, Markus Oberer, Konstanz, Valentin Pototskiy, Konstanz, Nicolas Reddmann, Konstanz, Kira Reiter, Konstanz, Scheffelpreis; Schulpreis RRK, Julian Repnow, Konstanz, Elena Sauter, Konstanz, Marc Sauter, Konstanz, Vanessa Schmidt, Eigeltingen, Linus Schray, Konstanz, Antonia Schütz, Konstanz, Schulpreis Mathematik, Patrik Seitz, Allensbach, Luca Stadelhofer de Moraes, Konstanz, Ivana Stipancevic, Konstanz, Florian Tecklenburg, Konstanz, Schulpreis IT; DMV-Preis Mathematik, Claudia Unger, Engen, Luca Veser, Radolfzell, Sebastian Voigt, Konstanz, Pascal von Detten, Konstanz, Konstantin Wellm, Reichenau, Schulpreis Mechatronik, Adam Wruck, Konstanz, Schulpreis GMT; Schulpreis Mathematik; Schulpreis Bildende Kunst; Schulpreis Chemie, Andreas Zent, Kreuzlingen (Schweiz). Als Bester Schüler wurde Kai Kreissner für seine Note 1,0 ausgezeichnet, eine Anerkennung als besondere Abiturienten erhielten Kira Reiter (SMV-Sprecherin) und Adam Wruck (SMV-Sprecher).

Wessenberg-Schule, Wirtschaftsgymnasium: 67 Abiturientinnen und Abiturienten der Wessenberg-Schule Konstanz; Profil Wirtschaft: Hommaira Amin, Samira Amin, Luka Bagaric, Robby Baur, Eric Bautze, Debora Blanck, Aicha Benahmed, Joshua Biller, Marcel Böhler, Agnesa Bytyqi, Luca Daniel, Yeliz Demir (Fachpreise für Chemie, Physik, Mathematik), Axel Dieterle, Patricia Dietrich, Vanessa Durante, Berivan Genc, Waldemar Gillich, Alexis Gonzales-Mohl, Dominik Grabs, Alina Hösch, Lara Jankovic, Jessica Jehle, Anne Lettau, Vivien Locher, Lucie Metz (Fachpreis Geschichte), Johannes Meyer, Leonie Mühleisen, Anja Oberle (Fachpreise Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Biologie), Lubov Oks, Indira Pita (Fachpreis Ethik), David Rebholz, Christian Reim, André Rosenstihl, Sara Ruffino, Fabian Rupp, Noah Schüler, Ruben Studerus, Lisa Taube, Thomas Tesfamichael, Leandro Tranchida, Mihane Veseli, Marisa Vrdoljak (Preis des Hegau Geschichtsvereins), Justine Weis, Isabella Winterkamp, Laura Wühler, Miray Yildiz. Profil Internationale Wirtschaft: Steve Büter, Anna Dzhavakhishvili, Vivien Ehik, Valentin Gänsdorfer, Carl Gottesmann, Aylin Hanke, Till Hillig, Sandra Lassen, Katrin Maisch (Literaturpreis der Stadt Konstanz, Fachpreise für Biologie, Französisch, Informatik), Julia Mauch, Lenné Nawrocki, Jonathan Osaigbovo Andura (Fachpreis Spanisch), Karen Raimi (Fachpreis Französisch), Tobias Rauh (Jahrgangsbester, Scheffelpreis, Fachpreis Informatik, Preis der Mathematikervereinigung, Preis für Soziales Engagement) , Fabio Schäfer (Fachpreise für Internationale Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Mathematik, ev. Religion, Englisch, Sport sowie Preis für Soziales Engagement), Emily Scheideck, Lena Schreiber, Daniel Schuko, Maria Fe Sonnenberg, Luisa Stecher (Fachpreise für Global Studies, Biologie sowie Preis für Soziales Engagement), Luca Trewer

Marianum Hegne: Clara Allweier, Moritz Arnold, Deborah Baum, Melissa Bliestle, Lioba Bühren, Tim Dzialoszynski, Sarah Falk, Angelika Gerkloz, Jennifer Grömminger, Celina Günther, David Köchling-Mayán, Eva Kolb, Laura Maier, Niko Mangold, Laura Mauch, Antje Mittendorf, Sandro Renner, Clara Schroff, Julia Schuhmacher, Celina Tasdelen, Jennifer Tröller, Simon Weber, Carolin Winter, Lea Witzke.

der Absolventen sowie die Informationen über verliehene Preise haben die Schulen zur Verfügung gestellt. Veröffentlicht werden jene Angaben, die der Redaktion rechtzeitig vorlagen.