Konstanz Serie Wir helfen mit: Wie in einem Seniorenheim ein Kräutergarten entstehen soll, der alle Sinne anregt

Wir helfen mit: Für einen Garten, der ein Sinneserlebnis werden soll, setzt sich der Förderverein Margarete Blarer ein. Er hofft auf Spenden, damit es mit dem Baustart am Seniorenheim im Frühjahr klappt.

Sehen, schmecken, riechen, hören, fühlen. Ein Gang in den Garten, der am Seniorenheim Pflegehaus Margarete Blarer im Paradies geplant ist, soll zum Sinneserlebnis werden. Dort sollen Blumen zum Schauen und Schnuppern anregen und Kräuterbeete, die auch Rollstuhlfahrer erreichen können, zum Kosten und Angreifen, und Windspiele sollen die Ohren verwöhnen. Damit auch körperlich Eingeschränkte am Gartenerlebnis teilnehmen können, sind Beete auf rollbaren Tischen vorgesehen. Irene Nebel, Vorsitzende des Fördervereins Margarete Blarer, ist guter Dinge, dass das seit längerem geplante Projekt nun dieses Frühjahr angepackt werden kann – vorausgesetzt, es gelingt, noch weitere finanzielle Unterstützer zu finden. Fachlich hat sie schon Kooperationspartner: Die ausgebildeten Kräuterpädagoginnen Sabine Stoll-Bruder und Eveline Jäger, beide Hüterinnen alten Heilwissens um Naturpflanzen.

Sie wollen für einzelne Projekte mit den Senioren arbeiten. "Die Älteren wissen noch viel, das Wissen ist da", sagt Jäger, die zum Interview-Termin einen Busch voller getrockneter Kräuter mitgebracht hat. Aus diesem könnten einzelne Pflanzen gezupft und für den Aufguss als Tee genutzt werden, oder als Räucherwerk. Über die heilsamen Wirkungen wissen die beiden Pädagoginnen bestens bescheid. Sie berichten: Im Zuge der Ausbildung hätten sie 60 verschiedene Kräuter in der freien Natur sammeln und exakte Steckbriefen über die Mythen und das Faktenwissen rund um die Pflanzen anlegen müssen. In 100 Gramm Kopfsalat zum Beispiel steckten gerade 0,33 Milligramm Vitamin C, in der selben Menge Brennnesseln dagegen 333 Milligramm, sagt Jäger.

Mit den Senioren wollen die Expertinnen Erinnerungen ans alte Kräuterwissen wecken und beispielsweise Räuchersträuße binden, aber auch den geplanten Garten in Projekte einbeziehen. Die ansonsten üblichen Kräuterwanderungen sind ja mit den Pflegebedürftigen in der Regel nicht möglich. In den rollbaren Hochbeeten, die für den Garten geplant sind, sollen die Pflanzen für jeden erreichbar sein – auch für Rollstuhlfahrer.

Die Pläne, wie der Garten aussehen soll, stehen. Es sei allerdings gar nicht so einfach gewesen, den Sinnespfad auf dem schmalen Grundstück neben dem Haus unterzubringen, berichten Irene Nebel und die Leiterin der Einrichtung, Erika Fuchs. Erschwerend sei hinzugekommen: Für die Feuerwehr muss eine Fahrgasse frei bleiben, die Wege konnten aber aus Kostengründen nicht verlegt werden. Trotz aller Hindernisse soll das kleine Sinnesparadies für die Heimbewohner nun entstehen. Der Förderverein mit seinen 120 Mitgliedern hat mit vielen Aktionen wie dem Verkauf von Grußkarten und Geschenktüten Spenden gesammelt – ganz reichten die Gelder aber noch nicht, wie Irene Nebel sagt. Es sei vorgesehen, die Kosten in der Höhe von 15 000 Euro zu Dritteln, sagt Fuchs: Ein Drittel wolle der Altenhilfeverein zuschießen, ein Drittel die Margarete Blarer gGmbH und ein Drittel der Förderverein.

Dieser setzt sich vielfältig für die Bewohner ein, er unterhält einen Besuchsdienst und hilft bei Freizeitangeboten und Festen für die Heimbewohner mit. Er trägt zudem Anschaffungen, die von den Pflegesätzen nicht finanziert werden und auch 75 Prozent der Kosten für die wöchentliche Musiktherapie sowie Kosten für Aktivierungs- und Beschäftigungsmaterial wie die Kegelbahn, die sich auch im Sitzen nutzen lässt. Die Vorsitzende des Vereins, Irene Nebel, gehört zu den immer gesuchten sogenannten Zeitspendern im Haus. Das heißt, sie verbringt Zeit mit einzelnen Bewohnern, geht mit ihnen spazieren, spielt oder redet mit ihnen. Als sie ihren eigenen Schwiegervater im Margarete Blarer Haus hatte, habe sie gesehen, wie wichtig der Einsatz der Ehrenamtlichen für einige Bewohner sei, sagt Irene Nebel. "Ich setze hier gern Zeit ein. Man bekommt immer viel zurück. Es ist richtig schön."



So spenden Sie

Der SÜDKURIER stellt im Advent Organisationen vor, die für ihr mildtätiges Wirken für Menschen in Konstanz, Allensbach und Reichenau Gelder benötigen. Wer den Aufbau des Sinnesgartens für das Pflegehaus Margarete Blarer unterstützen will, kann spenden: Förderverein Margarete Blarer e.V.,

IBAN: DE68 5206041 0000 5011 353.

Stichwort: SÜDKURIER