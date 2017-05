Konstanz Sensationelle Funde aus drei Epochen: Archäologen stoßen in Baugrube auf Pfahl- und Steinreste

Funde in einer Baugrube in der Otto-Ragenbass-Straße in Konstanz liefern neue Erkenntnisse über die Stadtgeschichte. Dort kamen Hölzer und Steine aus Steinzeit, Mittelalter und früher Neuzeit zutage. Pfahlreste beweisen, dass der See einst weiter ins Land hinein reichte.

Wo Archäologen in Filmen erst zahlreiche Abenteuer bestehen müssen, um am Ende einen Schatz in der Hand zu halten, reichen in Konstanz ein Bagger, eine Kelle und Expertenaugen, um Bemerkenswertes aus der Stadtgeschichte ans Licht zu bringen. Der Spielort: Otto-Ragenbass-Straße, nahe der Schweizer Grenze. Zwei der Hauptdarsteller: Bodo Dieckmann, Feuchtbodenarchäologe im Landesamt für Denkmalpflege, und Karl Thielke, vor Ort Grabungsleiter für das Landesamt für Denkmalpflege.

Dieckmann, Thielke und ihre Kollegen beiden begaben sich im Rahmen der Vorbereitungen für einen Neubau auf die Spuren der Vergangenheit. Die Funde übertrafen ihre Erwartungen und sorgten für einige Überraschungen. In der unscheinbaren Baugrube an der Ecke der Otto-Ragenbass-Straße mit der Wiesenstraße schlummerten im Seeton, einer unteren Erdschicht, Pfahlbaureste, weitere Hölzer und Sandstein-Blöcke aus verschiedenen Epochen. Langweilig? Ganz im Gegenteil: Für die Geschichtsbücher sind diese Funde hochspannend. Auf engsten Raum zeichnen sie ein Bild früherer Besiedlungen, die sich über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg zogen. Sie beweisen, dass dort immer Menschen gelebt haben und geben Einblicke in ihre Lebenssituationen.

Vorhandenes Wissen und Vermutungen um frühere Besiedlungen führten dazu, dass Karl Thielke die Baggerarbeiten auf der Baustelle rund zwei Wochen lang begleitete. Er beobachtete, was sichtbar wurde, wenn der Bagger Stück für Stück die Erdschichten abtrug und markierte die Funde. In der Mitte des rechteckigen Baufelds legte die Maschine zunächst rund 27 Holzreste von Pfahlbauten frei – Spitzen, die noch im Boden steckten und in dessen Feuchte über Jahrtausende gut konserviert blieben. “Die geborgenen Pfahlspitzen weisen Bearbeitungsspuren auf, die auf die Verwendung von Steinbeilen hindeuten”, erklärt Bodo Dieckmann. Denn die zugespitzen Enden der Hölzer aus dem Boden haben keine glatte Fläche, sondern kleine Dellen, die sich auch mit Schuppen vergleichen ließen. Wäre etwas anderes als ein Werkzeug aus Stein verwendet worden, so sähe die Oberfläche anders aus, erläutert der Experte.

Die Pfahlreste lassen einen Hausgrundriss von etwa drei Meter Breite und elf Metern Länge erkennen. “Oder es könnten auch zwei kleine Häuser gewesen sein”, ergänzt Dieckmann. Im dendrochronologischen Labor des Landesamts für Denkmalpflege, Fachgebiet Feuchtbodenarchäologie, in Gaienhofen-Hemmenhofen wird mithilfe der Jahresringe der Hölzer versucht, ihr genau Alter zu bestimmen. Wo genau welcher Pfahl war, ist inzwischen genau vermessen und auf einem Plan der Baustelle eingezeichnet. Die Funde der Pfahlreste seien spektakulär, sagt Dieckmann. “Sie sind der Beweis dafür, wie weit der See früher reichte.” Die heutigen Häuser stünden in einem früher überfluteten Bereich.

Alleine schon die zahlreichen Pfahlspitzen waren eine große Überraschung, aber blieben nicht die einzige: Im Lauf der weiteren Erdarbeiten fanden die Archäologen Teile der Stadtbefestigung (Schanze) aus dem 17. Jahrhundert und weitere Reste einer Pfahlreihe, die auf eine Palisade hindeuten. “Eine noch größere Überraschung”, sagt Dieckmann. Die Palisade verläuft in Ost-West-Richtung und liegt nahe an einer Spundwand aus Metall an einem Ende der Baugrube. Hinter dieser Wand und damit direkt unter der schmalen Otto-Ragenbass-Straße vermutet Dieckmann eine Dorfanlage. Die Palisaden-Pfahlreihe stamme wahrscheinlich aus dem Mittelalter. Die Art der Holzbearbeitung deute auf Eisenbeile hin.

Damit sind auf der Baustelle Funde aus mindestens drei Epochen vertreten: Steinzeit, Mittelalter und frühe Neuzeit. In Hinblick auf letztere ist auch die Stadtarchäologie auf der Baustelle aktiv. Grabungstechniker Steffen Killinger untersucht noch die gefundenen Reste der Schanze aus dem 17. Jahrhundert, die samt eines darunter liegenden Holzfundaments ans Licht kamen. Es handelt sich um Sandstein, ein ganz normales Baumittel, das damals einfach zweckdienlich gewesen sei, wie Killinger und Jonathan Scheschkewitz vom Landesamt für Denkmalpflege erklären. Killinger untersucht Stein und Holz vor Ort, dokumentiert, vermisst und kartiert ihre Lage. Etwas anderes als dieses übliche Baumaterial hätte Scheschkewitz bei der Schanze auch nicht erwartet. Die Funde geben Aufschluss über die Lage dieser ehemaligen Befestigung. Zur Entstehungszeit kann er bisher sagen, dass es nach 1633 gewesen sein müsse.

Näheres soll eine dendrochronologische Untersuchung des Holzfundaments der Steine zeigen. Wie für Dieckmann sind auch für Scheschkewitz die Funde in der Otto-Ragenbass-Straße etwas Besonderes. “Wir wissen relativ viel über die Konstanzer Stadtmauer, aber zum Bereich der Schanze hier gibt es bisher wenige Untersuchungen.” Die Funde zeigten neue Aspekte der Stadtgeschichte.

Obwohl die Hölzer und Steine aus den verschiedenen Zeitperioden nicht aufbewahrt werden und keinen Materialwert haben, ist das Wissen, das sie vermitteln, historisch von unschätzbarem Wert. Die Baugrube ist ein großes Zeitfenster. Sie zeigt Teile der früheren Bebauungen und mit dem nun neu entstehenden Gebäude setzt sich die Tradition dieses Areals fort. Es ist weiter ein Ort, an dem Menschen leben.

Siedlungen, Funde und Verborgenes