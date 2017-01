Konstanz Seniorin um 137.000 Euro geprellt: Gefängnisstrafe für Justizbeamten

Ein Jahr und neun Monate Haft wegen Betrugs: So lautet das Urteil des Schöffengerichts gegen einen Justizbeamten. Er hat, so das Gericht, eine Seniorin um 137.000 Euro geprellt.

Auf den gut gemeinten Rat von Richterin Heike Willenberg wollte der 62-Jährige nicht eingehen. Noch vor der Beweisaufnahme vor dem Amtsgericht hatte sie ihm nahe gelegt, über die Möglichkeit eines Geständnisses nachzudenken. "Es gibt ein paar gewichtige Indizien, die eine Verurteilung nicht ausschließen", sagte sie. Der Justizbeamte blieb bei seiner Variante: Er habe eine Seniorin, die ihm aufgrund seiner Stellung vertraute, nicht um 137 000 Euro gebracht. "Dann gehe ich in den Knast, ist mir egal", betonte er. Am Ende verurteilte ihn das Schöffengericht zu einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten. Wird das Urteil rechtskräftig, sind seine Beamtenrechte dahin.

Für Richterin Heike Willenberg gab es einige Unbekannte, die sie aufzulösen versuchte. Nicht immer befriedigten sie die Antworten des 62-Jährigen, für den bei einer Verurteilung als Beamter der Justizbehörden im Landkreis viel auf dem Spiel stand. Zum Beispiel, weshalb er als erfahrener Verwaltungsbeamter nicht ein Konto angelegt habe, um das von der Seniorin erhaltene Geld anzulegen. "Ich habe es nicht gemacht, das war ein Fehler", sagte der Angeklagte. Und wieso hat er der Frau die Mieteinnahmen der zwei Wohnungen aufgelistet, die sie gar nicht gekauft haben soll? Sie habe das so wollen, erklärte der Mann.

Der Kontakt zwischen der Seniorin und dem Justizbeamten kam 1999 zustande, als sie ihn um Hilfe beim Ausfüllen von Unterlagen bat. Zwei Jahre später habe er ihr eine Patientenverfügung empfohlen und sich als Privatperson eingetragen. Er sollte im medizinischen Ernstfall entscheiden. "Warum? Da muss ja ein Vertrauensverhältnis gewesen sein", fragte Willenberg. "Ich weiß nicht, ich habe es halt gemacht." Später hat sie ihn als Testamentsvollstrecker eingesetzt. Er habe der Seniorin vorgeschlagen, ihr Geld in den Kauf zweier Wohnungen zu investieren. Wie sinnvoll das im Alter von 90 Jahren ist, ließ die Richterin so stehen. Erst habe die Rentnerin eingewilligt, kurz vor Vertragsabschluss aber einen Rückzieher gemacht. Der 62-Jährige erwarb die Wohnungen dann selbst. Die nächste Unbekannte: Wieso hat die Rentnerin dennoch 137 000 Euro überwiesen? Er habe mehrfach die Rückzahlung angeboten, die Seniorin habe jedoch gesagt, er solle das Geld erst einmal behalten. Später habe sie ihn gebeten, das Geld nach ihrem Tode als Testamentsvollstrecker an die Erben zu verteilen. Die Wohnungen sollte er erhalten. Jene, die die Seniorin offiziell nicht gekauft, jedoch Geld dafür locker gemacht hatte.

Am Ende gelang es nicht, alle Unbekannten aufzulösen, weil auch die heute 96-Jährige aufgrund ihrer schwachen Gesundheit nicht mehr vernehmungsfähig ist. Für Richterin und Schöffen aber waren die Indizien so erdrückend, dass sie die Äußerungen des Angeklagten als widerlegt ansahen. "Wir sind überzeugt, dass sie von Anfang an vorhatten, das Geld für private Zwecke zu entfremden", erklärte Richterin Willenberg und warf dem Angeklagten vor, diese Täuschung zwei Jahre lang aufrecht erhalten zu haben, indem er dem Opfer Quittungen von Mieteinnahmen vorlegte. "Es macht nur Sinn, dass sie der alten Frau das Geld aus der Tasche gezogen und sie hinters Licht geführt haben." Als Grund für das Strafmaß nannte sie die erhebliche kriminelle Energie, die der Angeklagte aufgebracht habe, um seine Tat zu verschleiern.

Besonders schwer wog für Richterin Willenberg, dass der Angeklagte seine Stellung als Justizbeamter ausnutzte. "Diese Position hat Ihnen Vertrauen eingebracht und dieses Vertrauen haben Sie missbraucht", warf sie dem Angeklagten vor und fand deutliche Worte, weshalb eine Bewährung nicht in Frage kam: "Wenn der Bürger nicht mehr dem Justizbeamten, Rechtspfleger, Richter vertrauen kann, wem dann?" Er habe der Justiz nachhaltigen Schaden zugeführt. "Wir sind von dem Urteil überzeugt. Alles andere ist mit unserem Gerechtigkeitssinn nicht zu vereinbaren", sagte Richterin Willenberg. Der Justizbeamte kann über seine zwei Verteidiger noch Berufung gegen das Urteil einlegen.

Rechtliches

Das Amtsgericht hat den Angeklagten wegen Betrugs in einem besonders schwerem Fall veruteilt. Das sagt das Strafgesetzbuch (Paragraf 263):