Konstanz Selbstloser Polizist rettet Frau am Seerhein aus dem Wasser

Die Polizei und Helfer haben die Frau aus dem Wasser ziehen können. Viele Passanten haben die Szene verfolgt.

Für großes Aufsehen hat am Donnerstagvormittag ein Vorfall am am Seerhein gesorgt. Eine Frau sei nach einem freiwilligen Sprung von der Alten Rheinbrücke im Wasser getrieben, erklärte die Polizei auf Anfrage. Ein Polizist habe sie entdeckt und mit einem Passanten ein am Seerhein deponiertes Boot losgebunden, um sie aus dem Wasser zu ziehen. Die unterkühlte Frau sei sofort ärztlich versorgt worden. Zeugen berichten voller Hochachtung, mit welcher Selbstlosigkeit der Polizist und der Passant gehandelt hätten.

Hilfsangebote

Unter den kostenfreien Telefonnummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222 der Telefonseelsorge finden Betroffene und Angehörige in schwierigen Lebenslagen anonyme und kompetente Hilfe rund um die Uhr.Auf den Seiten derfinden sich weitere Hilfsangebote.Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichten wir nicht über Suizid-Versuche, in diesem Fall haben wir uns aber für diesen Bericht entschieden, da der Vorfall vor den Augen der Öffentlichkeit passierte und es hier unserer Meinung nach wichtig ist, unbestätigte Gerüchte in den sozialen Netzwerken durch offizielle Informationen zu ersetzen.