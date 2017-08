vor 3 Stunden Franz Domgörgen Exklusiv Konstanz Seit 30 Jahren sind Frauen bei der Schutzpolizei: Zwei Polizistinnen über ihre Erfahrungen

Baden-Württemberg war spät dran mit der Gleichstellung der Geschlechter. Seit nun 30 Jahren tun Frauen Dienst bei der Schutzpolizei. Zwei Polizistinnen berichten, was sich in der Zeit in der Alltagsarbeit verändert hat.