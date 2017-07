Konstanz Seit 25 Jahren schreibt er Bücher über den Bodensee: Wer ist eigentlich Patrick Brauns?

Unzähligen Touristen und Einheimischen hat er den Bodensee und seine Umgebung nähergebracht: Patrick Brauns hat das Bild von der Region maßgeblich mitgeprägt. Am Montag, 24. Juli, feiert der Autor das Jubiläum mit einer Lesung.

Als er zum ersten Mal überhaupt an den Bodensee kam, war es kalt und neblig. Ein junger Mann namens Patrick Brauns, geboren in München und aufgewachsen im Taunus, hat einen Aushilfsjob bei der Deutsche Schlafwagen- und Speisewagengesellschaft und steigt in Friedrichshafen aus dem Zug. Bis zur Rückfahrt ist Pausenzeit, unbezahlt. Und was Brauns in diesem Moment noch nicht einmal erahnen kann: An diesem Bodensee wird er nicht nur sesshaft werden, sondern auch das Bild dieser Region nachhaltig mitprägen. Denn nur wenige Autoren haben so viel über den Bodensee geschrieben wie Patrick Brauns.

Ein erster kleiner Reiseführer im Jahr 1992 ist der Auftakt zu einer Serie von Veröffentlichungen, in denen sich Patrick Brauns zum Entdeckungshelfer macht. Neben Standard-Titeln für Reiseführer-Reihen entstehen auch speziellere Projekte. Zum Beispiel ein Führer, wo und wie man am Bodensee und in seinem Umland günstig etwas erleben kann. Der Zielgruppe der Schnäppchenjäger war allerdings auch dieses Bändchen zu teuer; „es war ein Flop“, lacht Patrick Brauns. 2015 erschien das Buch, das er selbst als sein schönstes bezeichnet: „101 Orte zum Verweilen und Entdecken“, heißt es. Auch sein „Bodensee-ABC“ von Aach bis Zeppelin sticht heraus, auch es ist gekennzeichnet durch behutsam und fast langsam erzählte Texte. Viele Fotos stammen vom Autor selbst.

Ein bisschen speziell: Was für Patrick Brauns’ Bücher gilt, kann man auch dem inzwischen 61 Jahre alten Autor nachsagen. Er bewegt sich am liebsten aus eigener Kraft fort, fährt viel Rad, nutzt die Bahn. Was er seinem Leserpublikum vorstellt, überlegt er sich sehr genau. Die Zahl der wirklich ruhigen, noch wenig besuchten Orte ist am Bodensee kleiner geworden. Vielleicht auch deshalb hat er seinen Aktionsradius längst ins Allgäu, in den Hegau und Linzgau, in die Ostschweiz erweitert. Manches, was er dort entdeckt, findet nicht den Weg in die Bücher: „Es gibt Sachen, die erzähle ich im kleinen Kreis, aber schreibe sie nicht in ein Buch.“

Alle zwei Jahre hat er in etwa ein Bodensee-Buch geschrieben, hat sich am Listen-Trend abgearbeitet („1000 Tipps“), hat überraschende Erfolge und enttäuschende Verkaufszahlen erlebt. Auch als Journalist hat Brauns zeitweise gearbeitet, auch für den SÜDKURIER. Der Bodenseeregion als Gegenstand der beruflichen Beschäftigung ist Patrick Brauns nie überdrüssig geworden, und darum feiert er seine 25 Jahre Bodensee-Bücher mit einem Lese- und Gesprächsabend – natürlich in einer Buchhandlung. Denn letzten Endes lebt der Autor ja nicht vom Bücherschreiben, sondern vom Bücherverkaufen.

Bücherabend mit Patrick Brauns, Montag, 24. Juli, 20 Uhr, Buchhandlung Homburger & Hepp, Münsterplatz, Konstanz. Moderation: Jörg-Peter Rau, Eintritt frei