vor 1 Stunde Jörg-Peter Rau Exklusiv Konstanz Seine Zeppeline hat er in Friedrichshafen gebaut – aber ihr Erfinder war Konstanzer

Ein Denkmal am Gondelhafen erinnert unübersehbar an ihn: Am 8. März 1917 starb Graf Ferdinand von Zeppelin. Er hätte seine Geburtsstadt tiefgreifend verändern können...