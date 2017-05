Konstanz Segelboot im Yachthafen Konstanz gesunken

Im Konstanzer Yachthafen an der Seestraße wurde am Samstag eine gesunkene Yacht von der Feuerwehr geborgen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und Wasserschutzpolizei sei das Segelboot bereits gesunken. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich keine Personen an Bord.

Eine Ölverschmutzung gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Nach Angaben der Feuerwehr wurde die Ölwehr Konstanz und die DLRG, welche zu diesem Zeitpunkt an einer Übung im Herosé waren, nachgefordert und fuhren an die Einsatzstelle.



Die Feuerwehr Konstanz errichtete vorsorglich eine Ölsperre, um evtl. auslaufende Betriebsstoffe auffangen zu können. Eine Gewässerverunreinigung konnte dadurch verhindert werden. Währenddessen wurde durch das Personal der Ölwehr Pumpen vorbereitet um während der Bergung des Bootes das Wasser aus dem Boot zu pumpen.

Anschließend wurde durch die Feuerwehr das Segelboot gehoben. Nach dem das Boot wieder an der Wasseroberfläche war und kein Leck gefunden wurde, hat die Untere Wasserbehörde das Landratsamtes und die Wasserschutzpolizei entschieden, das Boot im Hafen Konstanz aus zu wassern.

Das Mehrzweckboot schleppte dann, unter ständigem Abpumpen des nachlaufenden Wassers, das Boot in den Hafen. Dort wurde es an den Eigner übergeben.

Wasser ist wohl langsam nachts eingedrungen

Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei ergaben, dass der 71-jährige Bootsbesitzer am späten Freitagabend sein Segelboot am Yachthafen verlassen und nichts Ungewöhnliches festgestellt hatte. Das Wasser ist nach ersten Erkenntnissen langsam über Nacht in das Segelboot eingedrungen.



Ein Schiffssachverständiger wurde verständigt, der die Ursache für den Wassereinbruch noch ermitteln muss. Vor Ort konnte auch er den Grund hierfür noch nicht feststellen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.