Konstanz Seezeit-Wohnheime: Wenn es Ärger gibt, dann wegen der Sauberkeit

Die meisten Studenten finden die Seezeit-Wohnheime gut, insbesondere das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Thema Schmutz allerdings kann durchaus mal die Laune verderben.

An der Uni Konstanz und an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) hat die vorlesungsfreie Zeit begonnen. Für viele Studierende bedeutet das auch den Beginn eines neuen Lebensabschnitts, wenn sie ihr Studium beendet haben und nun für den Start ins Berufsleben umziehen müssen – in jedem Fall dann, wenn sie bis dahin in einem der 13 Konstanzer Wohnheime des Studierendenwerks Seezeit Bodensee gewohnt haben. Für die Abteilung Studentisches Wohnen des Dienstleisters bedeutet das Ende des Semesters vor allem eines: Intensive Arbeit mit Ein- und Auszügen, neuen Bewerbungen und Wartungen der Wohnanlagen. Zum Wintersemester 2016/17 haben sich über 3300 Studierende und Studienanfänger bei Seezeit um ein Wohnheimplatz beworben.

Eine Umfrage aus dem Jahr 2016 des Studierendenwerks, an der etwa die Hälfte aller in Konstanz wohnenden studentischen Mieter teilgenommen hat, hat ergeben, dass 68 Prozent der aktuellen Mieter sich auch wieder bei Seezeit bewerben würden, 21 Prozent dagegen eher nicht. In Gesprächen mit dem SÜDKURIER bemängeln Kritiker vor allem Sauberkeit und Hygiene. So erzählt eine ehemalige Mieterin aus dem Wohnheim Schürmann-Hoster-Weg: „Den Zustand unserer Küche beim Einzug habe ich schon ziemlich krass empfunden. Das sollte nicht normal sein, dass man erstmal neun Stunden putzen muss, um sich in der Küche wohlzufühlen. Mein Zimmer war zum Einzug o.k. An Schrank und Bett waren zwar schon viele Spinnen, aber man hat alles in einer angemessenen Zeit sauber bekommen.“

Eine andere Mieterin im Wohnheim Seerhein berichtet von Schimmel in den Sanitäranlagen. Der Leiter der Abteilung Studentisches Wohnen Klaus-Dieter Schumacher erklärte, es sei Seezeit durchaus bewusst, dass es aufgrund unterschiedlichen Sauberkeitsempfindens oder sprachlicher Barrieren zu Schwierigkeiten kommen könne. Allerdings sei zu beachten, dass die gemeinschaftlich genutzten Räume nicht explizit mitvermietet werden: „Einige Mieter ziehen früher aus und die WG lebt bis zum Einzug eines neuen Mieters ja weiter. Der stößt dann auf eine lebendige Wohngemeinschaft. Das Zimmer sollte dann top sein, die Küche ist es unter Umständen nicht.“ Mehr Kontrolle als sie durch die ständigen Mieterwechsel und die damit einhergehenden Abnahmen der Räume schon gegeben ist, könne Seezeit nicht anbieten. Schumacher appelliert, sich klarzumachen, dass Seezeit in dieser Hinsicht ein normaler Vermieter mit Rechten und Pflichten sei, der sich aus der Privatsphäre der Wohnheimbewohner heraushalten müsse. „Für Sauberkeit und Hygiene in den Wohngemeinschaften sind wir nicht verantwortlich, ignorieren Probleme diesbezüglich aber auch nicht.“

Nach Ergebnissen einer internen Umfrage des Studierendenwerks sind 58 Prozent der teilnehmenden Mieter mit dem Allgemeinzustand ihrer WG zufrieden und nur 9 Prozent völlig unzufrieden. Ein weiterer Mangel, den einige der vom SÜDKURIER befragten Studierenden äußerten, hat mit der Erreichbarkeit von Seezeit bei Problemen mit der Wohnung oder dem Zimmer zu tun. Ein Mieter im Studierendenwohnheim Jungerhalde beklagt lange Wartezeiten, bis Seezeit auf Schäden – in seinem Fall seien das ein fehlender Türgriff an der Wohnungstür, von der Decke tropfendes Wasser in der Küche und massive Probleme mit Heizung und Warmwasser – reagiere: „Bei allen Problemen hatte ich mehrmals Seezeit kontaktiert, bis überhaupt eine Rückmeldung kam – und dann wurde man zwischen Mietservice und Hausmeisterservice hin und her geschickt, welche beide scheinbar nicht miteinander kommunizieren. Im Fall des Wassers, das von der Decke tropft, wurden im mittleren zweistelligen Bereich E-Mails geschrieben und Telefonate geführt seit einem Jahr.“ Klaus-Dieter Schumacher hofft, dass es sich dabei um eine extreme Ausnahme handelt und betont, dass es ihm leid tue, wenn es so abgelaufen sein sollte: „Wir haben keinen Grund, Reparaturen nicht durchzuführen. Wir wollen uns nicht verstecken, wenn uns Mängel gemeldet werden.“ Es sei ihm wichtig, den Service, den die Abteilung Studentisches Wohnen anbietet, weiter zu verbessern und aufeinander abzustimmen, damit der Kontakt zwischen Seezeit und seinen Mietern reibungsloser ablaufen kann, erklärt Schumacher: „Alle Mitarbeiter sollen sich verantwortlich fühlen. Das Zuhören ist mir wichtig. Es ist noch nicht die Insel der Glückseligkeit und da ist noch Luft nach oben auf beiden Seiten, aber wir sind gut unterwegs, wenn sich das Konzept einer umfassenden Mieterbetreuung durch unseren Mieterservice und unsere Hausmeister etabliert hat.“

Trotz aller Kritik schätzen die Studierenden das Preis-Leistungs-Verhältnis als sehr fair ein und sind auch mit der administrativen und vertraglichen Abwicklung sehr zufrieden. Laut der unternehmenseigenen Umfrage wiederum finden einige Mieter, dass die Preise für die Benutzung der Waschmaschinen mit 2,50 Euro zu hoch sei. Das Team Studentisches Wohnen schreibt dazu auf Anfrage: „Wir haben bei die Preisgestaltung keine Gewinnerzielungsabsicht und arbeiten hier rein kostendeckend und nur so setzten sich die Preise zusammen. Ein Blick auf die Mietpreise des privaten Wohnungsmarktes sowie in die Preislisten von öffentlichen Waschsalons hilft, unsere Preise schätzen zu lernen.“

Verbesserung statt Neubau

Die Seezeit ist einer der größten Wohnraumanbieter der Region. Und die Nachfrage nach günstigen Zimmern ist dauerhaft hoch. Jedes Jahr ziehen knapp 4000 Studierende oder Studienanfänger in oder aus einem der insgesamt 2355 Bettplätze der 13 Konstanzer Wohnanlagen aus. Als beliebteste Wohnheime gelten bei den Bewerbern die Wohnanlagen Paradies, Seerhein und Jan-Hus-Haus. Zu Beginn des Wintersemesters 2016/17 musste Seezeit von 3338 Bewerbungen 636 absagen. Bei einer Versorgungsquote von 19,5 Prozent, einer der höchsten deutschlandweit, sieht Seezeit aber vorerst keinen weiteren Ausbau vor, sondern möchte eher das schon vorhandene Angebot weiter verbessern. Die Spanne der Warmmieten liegt zwischen mindestens 230 Euro für ein etwa elf Quadratmeter großes Zimmer in einer Wohngemeinschaft und maximal 504 Euro für ein Doppel-Appartement von etwa 33 Quadratmetern. (lh)