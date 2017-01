Konstanz Seenarrentreffen in Litzelstetten: Sogar die Pfarrer steigen in die Bütt

Seenarrentreffen in Litzelstetten: Sogar die Pfarrer steigen in die Bütt

Die Fasnacht wird in diesem Jahr in Litzelstetten groß gefeiert – denn die Kuckuck richten vom 17. bis 19. Februar das Seenarrentreffen aus. Neben zwei Umzügen findet auch ein bunter Nachmittag und ein bunter Abend statt – bei dem sich auch die beiden Pfarrer die Ehre geben

Litzelstetten – Nur das Surren der Nähmaschinen und leise geführte Unterhaltungen sind zu hören. Im Litzelstetter Milchhäusle sind alle Helfer konzentriert beim Nähen der Fasnachtsbändel. Zunftmeister Michael Niebling, der aufgrund eines Unfalls seinen Arm in einer Schlinge trägt, schaut zufrieden in den Raum. "Die Bändel für den Umzugsweg sind fertig. Das ist jetzt zur Sicherheit." Im Durchschnitt wurden pro Tag etwa 1000 Meter genäht. "Da geht schon was, wenn die Männer fleißig zuschneiden", sagt Niebling schmunzelnd, denn die fleißigen Näherinnen an den Maschinen arbeiten so schnell, dass die Zulieferer kaum nachkommen.

"Die Vorbereitungen für das Seenarrentreffen sind fast abgeschlossen", stellt der Zunftmeister der Kuckuck zufrieden fest. Zum Nachtumzug am 17. Februar erwartet er 24 Zünfte mit rund 780 Teilnehmern, für den Sonntagsumzug am 19. Februar sogar 43 Zünfte mit rund 2800 Hästrägern. Mit wie vielen Zuschauern zu rechnen ist, vermag er nicht zu schätzen. "Bei unserem 50-Jährigen waren es 10 000 allein am Sonntag, aber da war auch Bilderbuchwetter", erinnert er sich. Beim regnerischen Seennarrentreffen vor zehn Jahren seien es lediglich 5000 gewesen.

"Es ist ganz toll, wie viel Zuspruch wir erfahren", freut sich Niebling. "Allein als Zunft könnten wir die Ausrichtung des Seenarrentreffens nicht leisten. Fanfarenzug Kuckuck, Ballett, Feuerwehr, Dominos, Alt-Elfer, Ehrenräte und viele mehr – alle helfen mit", so der Zunftmeister, der anfügt: "Ein großes Lob an die Elfer-Frauen. Ohne sie bräuchte man gar nichts machen wollen." Vor allem ist er froh, dass einige Privatleute an dem Veranstaltungswochenende Besenwirtschaften betreiben, damit Narren und Zuschauer nicht verhungern oder verdursten.

Trotz der aufwendigen Vorarbeiten freuen sich die Kuckuck auf das Seenarrentreffen, das als etwas Besonderes gilt. "Bei vielen Narrentreffen sind es immer dieselben teilnehmenden Zünfte. Beim Seenarrentreffen hingegen sind lediglich die zwölf Seenarren-Zünfte gesetzt; ansonsten darf man Freunde und Bekannte einladen", beschreibt Niebling und ergänzt: "Da sieht man Gruppen, die man hierzulande nicht unbedingt kennt." Den Narrenbund aus Neuhausen bei Stuttgart zum Beispiel. Der Sohn des Ehrenpräsidenten Hannes Grundel arbeitet in Stuttgart und hat Freunde in der schwäbischen Zunft. "Der Narrenbund hat sich als erstes angemeldet und bleibt das ganze Wochenende", so Niebling. Auch Elferrat David Pfeifer, der während des Narrenwochenendes nicht nur als Bar-Chef Verantwortung übernimmt, freut sich: "Das Seenarrentreffen ist eine einmalige Gelegenheit und fördert den Zusammenhalt im Dorf."

Neben den Umzügen gibt es an dem Wochenende noch weitere Höhepunkte; beispielsweise den ökumenischen Narrengottesdienst am 19. Februar um 9 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul oder den Brauchtumsabend am Samstag, 18. Februar, um 20 Uhr in der Seeblickhalle. "Ein straffes Programm", stellt Niebling fest. "Nach vier Wochen Fasnacht sind wir urlaubsreif", lacht er. Denn die Kuckuck veranstalten nicht nur das Narrenwochenende, sondern darüber hinaus einen bunten Abend sowie einen bunten Nachmittag unter dem Motto "Idole einst und heute". Nebenher wird also getextet, gedichtet, geschneidert und Tanzproben abgehalten. Die große Überraschung: "Pfarrer Armin Nagel und Pfarrer Christof Ellsiepen machen beim bunten Abend mit", jubiliert Niebling. Eine hochgeistliche Narrendarbietung hat es in Litzelstetten seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Seinerzeit war Niebling noch ein Kind, erinnert sich aber gut: "Pfarrer Buhl und Pfarrer Wenzel – die waren eine echte Sensation."

Das Programm in Litzelstetten

Die bunten Abende: Im Vorfeld des Seenarrentreffen gestalten die Kuckuck ihr traditionelles Kuckucksgeschrei, das in diesem Jahr unter dem Motto "Idole einst und heute" steht. Die Veranstaltungen finden am Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 12. Februar, um 14 Uhr in der Litzelstetter Seeblickhalle statt. Karten kosten 9 Euro und gibt es im Vorverkauf am Samstag, 21. Januar, ab 9 Uhr im Milchhäusle im Komturweg.

Am Freitag, 17. Februar, um 19.30 Uhr Nachtumzug mit anschließendem närrischen Treiben in den Besenwirtschaften und in der Seeblickhalle. Samstag, 18. Februar, 14 Uhr Narrenbaumzug; 14.30 Uhr Narrenbaumstellen; 20 Uhr Beginn des Brauchtumsabends in der Seeblickhalle. Sonntag, 19. Februar: 9 Uhr ökumenischer Narrengottesdienst in St. Peter und Paul. 13.30 Uhr großer Seenarrenumzug mit 43 Zünften durch Litzelstetten. Die Umzugsbuttons: Pins für die Seenarrenumzüge gibt es im Vorverkauf für 2,50 Euro bei der Litzelstetter Tankstelle in der Martin-Schleyer-Straße 6 sowie im Blumentopf in der Martin-Schleyer-Straße 31. (as)

Weitere Information zur Litzelstetter Kuckuck-Zunft und dem Programm finden Sie im Internet unter: www.nz-kuckuck.de