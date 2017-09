Konstanz Sechs Monate nach der Konstanzer Bluttat: Mutmaßlicher Täter immer noch in U-Haft

Der damals 17-jährige Konstanzer muss mit Anklage rechnen. Oberlandesgericht entscheidet nächste Woche über weitere Haft. Zweiter Beteiligter wieder auf freiem Fuß.

Auch sechs Monate nach der tödlichen Messerattacke auf einen 19-jährigen Schweizer in einer Konstanzer Shisha-Bar sitzt der mutmaßliche Täter, ein damals 17-jähriger Konstanzer, noch in Untersuchungshaft – die Staatsanwaltschaft hat nach wie vor keine Anklage erhoben. Grundsätzlich gilt im deutschen Rechtssystem, dass die Dauer für eine Untersuchungshaft maximal sechs Monate betragen soll. Nur bei besonderen Schwierigkeiten oder einem anderen wichtigen Grund darf eine Fortdauer angeordnet werden.



"Das Oberlandesgericht kann in solchen Fällen die Fortdauer der Untersuchungshaft auch über die Sechsmonatsfrist hinaus verlängern", erklärt Andreas Mathy von der ermittelnden Staatsanwaltschaft Konstanz. Am Dienstag kommender Woche läuft die Sechsmonatsfrist ab, das Oberlandesgericht Karlsruhe muss nun entscheiden, ob der mutmaßliche Täter, der nach wie vor in Ravensburg in Untersuchungshaft sitzt, auf freien Fuß gelassen werden kann oder ob er weiterhin in Haft bleiben muss.

Dringender Tatverdacht?

Bei dieser Entscheidung müssen die Karlsruher Richter drei Fragen beanworten: Besteht beim Tatverdächtigen ein dringender Tatverdacht? Besteht beim Tatverdächtigen Flucht- oder Verdunkelungsgefahr? Hat sich die Staatsanwaltschaft an den Grundsatz gehalten, ihre Ermittlungen schnellstmöglich zu beenden und Anklage zu erheben oder das Verfahren einzustellen und eine Aufhebung des Haftbefehls zu beantragen?



Ermittlungen dürfen nicht unbegründet in die Länge gezogen und trotzdem die Untersuchungshaft vollstreckt werden. Die Frage nach der Flucht- und Verdunkelungsgefahr fällt in diesem Fall weg, da der Vorwurf des Totschlags im Raum steht – hier wird grundsätzlich von Flucht- und Verdunkelungsgefahr ausgegangen.

Nachdem der mutmaßliche Täter zu Beginn schwieg, machte er zuletzt Angaben zur Sache, "ohne jedoch ein Geständnis im klassischen Sinne abzulegen", wie Andreas Mathy es ausdrückt. Immerhin: Aufgrund seiner Angaben wurde die mutmaßliche Tatwaffe gefunden – ein Messer. Die Waffe wurde daraufhin beim Landeskriminalamt untersucht. Der Jugendliche soll den 19-Jährigen aus dem Kanton Schaffhausen mit diesem Messer vor der Shisha-Bar im Industriegebiet erstochen haben. Vorausgegangen war der Tat ein Streit, an dem noch vier weitere Personen beteiligt waren.



Drei waren schnell wieder auf freiem Fuß, ein 21-Jähriger kam – wie der mutmaßliche Täter – in Untersuchungshaft. Er soll an dem Streit maßgeblich beteiligt gewesen sein, wurde aber in der Zwischenzeit aus der Untersuchungshaft entlassen. Nach dem Obduktionsergebnis wurde dem 19-jährigen Opfer ein Stich im Bereich des Oberkörpers zugefügt, der einen Lungenflügel und Blutgefäße derart verletzte, dass dies durch eine innerliche Schockblutung zum Tod des Mannes führte. Hamsher Dakouri, der Pächter der Shisha-Bar Pasha of Dubai, behauptet ein halbes Jahr danach: "Ich bin finanziell ruiniert." Mittlerweile musste er die Bar nach eigener Aussage mangels Kundschaft schließen.

Andreas Mathy geht davon aus, dass nach Abschluss aller Ermittlungen Anklage erhoben wird. "Daran wird wohl kein Weg vorbeiführen." Der Staatsanwalt rechnet damit, dass dies übernächste Woche geschehen wird. Wann die Verhandlung beginnt und ob diese öffentlich sein wird, steht nicht fest. Sobald die Klage erhoben ist, entfällt die Frist für die Untersuchungshaft. Ab diesem Zeitpunkt muss der mutmaßliche Täter bis zur Urteilsverkündung in Haft bleiben. Irgendwann jedoch wird die Frage nach der Verhältnismäßigkeit gestellt. Rechtsanwalt Sascha Böttner: „Ein Monat im Gefängnis kommt einem eingesperrten Menschen vor wie ein Jahr. Während draußen das Leben weitergeht, schwindet in U-Haft die bürgerliche Existenz von Stunde zu Stunde.“

Fortdauer der Untersuchungshaft

Paragraf 121 der Strafprozessordnung regelt die Dauer der Untersuchungshaft. Länger als sechs Monate kann sie unter folgenden Voraussetzungen dauern: