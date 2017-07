Konstanz Schwerer Unfall zwischen Allmannsdorf und Litzelstetten  zwei Personen verletzt

Am Samstag gegen 18 Uhr hat sich auf der Landstraße zwischen Allmannsdorf und Litzelstetten ein Unfall ereignet. Der Unfallverursacher soll sich unerlaubt entfernt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei zwei Personen verletzt, es entstand ein Schaden von etwa 13.000 Euro. Zu dem Unfall kam es, als ein zunächst unbekannter Fahrer eines BMW in Fahrtrichtung Litzelstetten in einer lang gezogenen Linkskurve ein vor ihm fahrendes Auto überholte. Der Fahrer eines entgegenkommenden Audi musste deshalb laut Polizei eine Vollbremsung einlegen, um nicht mit dem BMW zusammenzustoßen. Ein hinter dem Audi fahrender dritter Wagen erkannte die Vollbremsung zu spät und fuhr auf den Audi auf. Der 33-jährige Fahrer dieses Autos und seine Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt. Der BMW-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter (07531)995-0 oder dem Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen (07733)99600 in Verbindung zu setzen.