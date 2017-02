Konstanz Schwere Grippewelle rollt über Konstanz

Stärker als im Vorjahr hat die Grippewelle die Stadt Konstanz erreicht. Der Impfstoff der Grippeschutzimpfung ist nicht besonders wirkungsvoll. Und die Dunkelziffer der echten Grippefälle ist deutlich höher als die Fälle, die beim Gesundheitsamt gemeldet werden.

Konstanz – Husten, Schnupfen, Gliederschmerzen – so fängt es für gewöhnlich an. Eine heftige Erkältungs- und Grippewelle rollt derzeit über Konstanz und die Region, der Höhepunkt ist scheinbar noch nicht erreicht. Im Dezember vergangenen Jahres wurden dem Gesundheitsamt insgesamt elf Grippefälle im Kreis Konstanz gemeldet, seit Januar wurde die Influenza schon 143 Mal nachgewiesen. Schon jetzt ist klar: Diese Grippewelle ist heftiger als im Vorjahr. Im Winter 2015/2016 wurden insgesamt 118 Fälle gemeldet. "Die Erkältung-Saison hat früher als sonst angefangen und ich befürchte, wir haben sie noch nicht ausgestanden. Die Fasnacht kommt erst noch", sagt Helmut Eckert vom Amt für Gesundheit und Versorgung des Landratsamtes Konstanz. Die Influenza ist bei den Gesundheitsämtern meldepflichtig. Die Virusinfektion kann durch einen Abstrich der Nasenschleimhaut oder Atemwege und einer anschließenden Laboruntersuchung nachgewiesen werden. Jedoch wird nicht immer ein Test gemacht. "Die Zahl der tatsächlich Erkrankten ist daher wesentlich höher", sagt Eckert.

In der Praxis von Gerd Miltenberger, Facharzt für Allgemeinmedizin in Allensbach wird der Abstrich für das Labor nur in starken Verdachtsfällen gemacht oder wenn der Nachweis der echten Grippe Konsequenzen für die Behandlung hätte. Zum Beispiel wenn der Verdacht auf eine Lungenentzündung besteht. Ob ein Patient nur einen grippalen Infekt oder die echte Grippe hat, könne relativ deutlich auch ohne Labortest diagnostiziert werden. "Die Symptome kommen bei einer echten Grippe überfallartig über den Patienten, in einer Stärke, die sich deutlich von dem grippalen Infekt unterscheidet", sagt Miltenberger.

Flächendeckende Laboruntersuchungen bei allen Patienten seien in einer normalen Arztpraxis schlicht nicht machbar, sagt der Arzt, der als Beisitzer im Ärztlichen Kreisverein Konstanz tätig ist.

Verläuft die echte Grippe ohne Komplikationen, ist die Behandlung ähnlich die einer Erkältung: viel Trinken, schmerz- und fiebersenkende Medikamente und vor allem ganz viel Ruhe. "Wir können nur symptomatisch behandeln", sagt Miltenberger. Die Ruhezeit für Influenza-Patienten ist allerdings deutlich länger. Reichen bei einer Erkältung etwa drei bis fünf Tage, brauchen Grippepatienten ein bis zwei Wochen, um vollständig zu genesen.

Dennoch ist die Influenza nicht zu unterschätzen. Im Südwesten sind bereits 26 Menschen nach Angaben des Landesgesundheitsamtes an der Grippe gestorben. Vor allem ältere Personen sind gefährdet. Die Menschen, die nun an der Influenza starben, waren zwischen 64 und 93 Jahre alt. Für diese Risikogruppe empfiehlt Eckert vom Gesundheitsamt die Grippeschutzimpfung. Auch wenn der Wirkstoff in diesem Jahr nicht sonderlich gut wirke, könne eine regelmäßige Impfung den Verlauf einer Grippe abmildern.

Die Antigene für die Grippeschutzimpfung für die Nordhalbkugel bestimmt die Weltgesundheitsorganisation bereits im Februar. Die Pharmaindustrie braucht die Zeit, um genügend Impfungen für die kommende Saison produzieren zu können. Ob die Impfung dann neun Monate später zu dem am häufigsten grassierenden Virus passt, hat auch ein bisschen mit Glück zu tun. Man kann sich nur auf drei Viren-Typen konzentrieren. In diesem Jahr liegt die Wirksamkeit im unteren Bereich. "Erste Daten aus Skandinavien belegen eine Schutzwirkung von 25 bis 30 Prozent", sagt Susanne Glasmacher, Pressesprecherin des Robert-Koch-Instituts, dem Sitz der Ständigen Impfkomission in Deutschland. Das höre sich zwar nach wenig an, aber selbst in guten Jahren erreiche der Impfschutz nur 40 bis maximal 60 Prozent. Dennoch rät auch das Robert-Koch-Institut zu einer Impfung: "Ein mäßiger Schutz ist immer noch besser als gar keiner", sagt Glasmacher.

Impfung, Ansteckungsgefahr und die Wirkung von Hausmitteln