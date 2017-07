vor 1 Stunde SK Konstanz Schwer verletzt: Konstanzer Stadtbus erfasst Radfahrerin

Mit schweren Verletzungen mussten am Freitagmorgen, gegen 08.15 Uhr, eine 76-jährige Radfahrerin und eine 57-jährige Mitfahrerin eines Linienbusses nach einem Unfall an der Einmündung Untere Laube/Wallgutstraße in ein Krankenhaus eingeliefert werden.