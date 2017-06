Konstanz Schweizer Unfallverursacher haut ab, wird aber von Passanten gefilmt

Rollerfahrerin wird durch das rücksichtslose Verhalten des Mannes verletzt. Doch anstatt zu helfen, verlässt er den Unfallort. Mit den Mobiltelefonen von Zeugen hat er nicht gerechnet.

Den modernen Medien sei Dank: Ein Schweizer Autofahrer, der am Samstagnachmittag laut Pressemeldung der Polizei einen Unfall verursacht hatte und von der Unfallstelle geflüchtet war, wurde mit Mobiltelefonen gefilmt, was ihm schließlich zum Verhängnis wurde. In der Fritz-Arnold-Straße wartete gegen 17.30 Uhr an einer Rotlicht zeigenden Ampel der Lenker eines Suzuki SX4.



Hinter dem Auto stand die Lenkerin eines Rollers. Als die Ampel für die beiden Personen Grünlicht zeigte, fuhren sie ordnungsgemäß hintereinander in die Kreuzung ein, um geradeaus in Richtung Riedstraße weiterzufahren. Zu diesem Zeitpunkt fuhr aus der Riedstraße heraus ein weißer SUV mit Schweizer Kennzeichen. Das Fahrzeug bog, ohne sich um die Vorfahrt des geradeausfahrenden Suzuki-Fahrers und des geradeausfahrenden Rollerfahrers zu kümmern, nach links in Richtung Innenstadt auf die Reichenaustraße ein. Hierbei war der Suzuki-Fahrer gezwungen, eine ordentliche Vollbremsung durchzuführen, um einen Zusammenstoß mit dem Schweizer zu vermeiden.



Die Rollerfahrerin kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, fuhr auf den Suzuki auf und stürzte mit ihrem Zweirad. Hierbei verletzte sich die 23-jährige Frau leicht. Der Lenker des weißen SUV, der ebenfalls zunächst gehalten hatte, setzte stehenden Fußes rückwärts und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen hatten das schweizer Fahrzeug jedoch mit ihrem Mobiltelefon gefilmt.